Погребват Елизабет Втора на 19 септември

Церемонията по погребението на кралица Елизабет Втора ще бъде в понеделник, 19 септември, предаде Би Би Си.

Церемонията ще се проведе в Уестминстърското абатство, където са короновани всички британски монарси. Именно там кралицата се жени за принц Филип през 1947 година.

Държавни глави от целия свят ще бъдат поканени да присъстват на погребението редом с кралската фамилия.

The State Funeral of Her Majesty The Queen will take place at Westminster Abbey on Monday 19th September.



Prior to the State Funeral, The Queen will Lie-in-State in Westminster Hall for four days, to allow the public to pay their respects.