Отиде си внукът на Боб Марли

Джоузеф 'Джо' Мерса Марли - внукът на Боб Марли и талантлив реге изпълнител - почина внезапно на 31 години.

Източници съобщиха за TMZ, че Джоузеф, известен в света на музиката като Джо Мерса, е починал вчера заради тежък пристъп на астма, предаде novini.bg. Не са известни повече подробности около смъртта му.

Deadline: Jo Mersa Marley Dies: Reggae Artist & Bob Marley’s Grandson Was 31.https://t.co/F1T974trKn — Joe Amisi (@amisij) December 28, 2022

Джоузеф, синът на Стивън Марли, постъпва в колежа "Маями Дейд" и учи аудиоинженерство след като прекарва ранните си години в Ямайка.

През 2014 г. той издаде EP, наречено "Comfortable" ... в което бяха включени парчета като "Rock and Swing" и "Bogus". През 2016 г. той издава и хитовия сингъл "Burn It Down", а миналата година пусна второ EP, "Eternal".