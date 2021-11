Мъск: Туитър решава съдбата на акциите на "Тесла"

Илон Мъск ще остави потребителите в „Туитър“ да вземат решение дали да продаде 10% от акциите на „Тесла“, предаде Си Ен Ен.

Основателят на компанията пусна в социалната мрежа допитване с „да“ и „не“.

Три часа след пускането на анкетата близо 3 млн. души са гласували, като за момента 56,8% подкрепят идеята за продажбата.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?