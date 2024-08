Кошмар в най-голямата ядрена централа. Украйна и Русия се бият с обвинения (ВИДЕО)

Пожар в охладителната система на украинската Запорожка атомна електроцентрала избухна в събота вечерта. От март 2022 г. централата е окупирана от руските сили. Киев и Москва се обвиниха взаимно, че са отговорни за огъня, обобщава Франс прес.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която има екип на място, пожарът не е оказал влияние върху ядрената безопасност. Шестте реактора на централата са спрени.

‼️Russians set a fire on the occupied Zaporizhzhia nuclear power plant, — Zelensky



"Radiation levels are currently normal, but the situation cannot be normal while Russian terrorists control the station. We await the world's and the IAEA's reaction." pic.twitter.com/dXRaJL0MSW