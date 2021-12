Изненада! Кейт и Елизабет смаяха света

Британската кралица Елизабет II и снаха ѝ – херцогинята на Кеймбридж Кейт Мидълтън, успяха да изненадат не само Великобритания, но и целия свят. Всичко това се случи именно и заради Коледните празници.

Преди време стана ясно, че Кейт и съпругът ѝ – британският принц Уилям, са домакини на специален коледен концерт „Заедно на Коледа“, на който водещи бе именно кралската двойка. Точно там Кейт разкри как изглежда „идеалната коледна визия“.

Но това, което направи херцогинята на Кеймбридж пред погледа на цял свят, успя да смае всички.

Съпругата на принц Уилям се включи в изпълнението на песента „For Those Who Can't Be Here“ на Том Уокър. Според близки на кралската особа преди да излезе на сцената Кейт е била много притеснена. Тя е свирила на пиано от малка, но отдавна не е имала шанса да покаже качествата си пред публика.

В същото време британската кралица използва традиционното си Рождествено послание, за да отдаде дълбока прочувствена почит към починалия ѝ съпруг принц Филип по-рано през годината.

В емоционално и прочувствено обръщение 95-годишната Елизабет Втора обясни как тя и останалата част от семейството ѝ са се подготвяли за първата им Коледа без принц Филип, на която неговият познат смях тъжно ще липсва. На бюрото пред нея се виждаше снимка, на която са тя и покойният ѝ съпруг.