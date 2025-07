Разкрития от Белия дом: Защо се скараха Мъск и Тръмп

Милиардерът Илон Мъск, който доскоро бе много близък с американския президент Доналд Тръмп, а по-късно охладня значително към него и започна остро да го критикува, е развил нещо като "бащинска обсесия" към Тръмп - виждал е в него силната фигура на бащата. Това мнение изрази началникът на кабинета на президента в Белия дом Сузи Уайлс. Мъск имаше "някаква бащинска фиксация по отношение на Доналд Тръмп, която предполагам, неизбежно щеше да се взриви в даден момент", каза Уайлд в подкаста Pod Force One на The New York Post.

Както е добре известно Мъск бе най-големият спонсор на Тръмп като дари на кампанията му над 288 милиона долара. От своя страна Тръмп му се отплати като го направи специален съветник, отговарящ за новосформирания Департамент за ефективност на правителството MAGA.

Няколко месеца по-късно започнаха сътресенията като Мъск напусна поста си след скарване с няколко членове на кабинета и след като изрази дълбоко несъгласие с Тръмп относно въздействието на неговия "Голям, красив законопроект". Милиардерът влезе в ожесточена словесна война с президента, водена до голяма степен в социалните медии, в която имаше и много лични нападки.

Сузи Уайлс разказва, че за известно време между Мъск и Тръмп е имало чудесно партньорство, което е преминало в лично приятелство. Технологичният магнат пребиваваше като гост в имението на Тръмп Мар-а-Лаго във Флорида и бе станал почти член на семейството на президента.

"Президентът беше много, много мил с него, а Илон имаше толкова много да ни предложи. Той знаеше неща, които ние не знаехме. Познаваше хора и технологии, които ние не знаехме. Беше страхотно нещо, но краят беше много труден", каза тя.

Защо Мъск в крайна сметка е обърнал гръб на Тръмп, според Уайлс, не е съвсем ясно. "Не разбирам", призна тя. Според нея Тръмп до последно е вярвал, че Мъск "винаги ще бъде полезен". Въпреки горчивия край на тази история, Уайлс нарича технологичния милиардер "очарователен човек" и "може би най-умният човек на планетата", който вижда света по различен начин - нещо, което Тръмп е оценил в него, пише actualno.com.

