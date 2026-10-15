ЕС взе ключово решение за Русия

Европейският съвет поставя сигурността в Черно море сред важните теми на срещата на европейските лидери в Брюксел. В проектозаключенията, с които NOVA разполага, изрично се споменават последните сериозни инциденти с граждански и търговски кораби в изключителните икономически зони на България и Румъния. Подобни нападения са определени като сериозно нарушение на международното право.

В специална точка, посветена на Черно море, европейските лидери потвърждават стратегическото значение на сигурността, стабилността и свободното корабоплаване в региона.

Документът осъжда действията на Русия срещу украинската селскостопанска и пристанищна инфраструктура, включително съоръженията по Черноморието и река Дунав, граничните пунктове, корабите и маршрутите за превоз на стоки.

Според текста чрез разрушаването на складове за зърно, блокирането на морски транспортни коридори и атаките срещу инфраструктурата за износ Москва отново използва храните като средство за натиск. Европейският съвет предупреждава, че последиците от тези действия надхвърлят границите на Украйна и застрашават световната продоволствена сигурност, особено в Африка, Азия и Близкия изток.

Особено внимание е отделено на атаките срещу гражданското корабоплаване и търговските съдове, като изрично са посочени инцидентите в българската и румънската изключителна икономическа зона.

Припомняме, че министър-председателят Румен Радев е в Брюксел за редовното заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Освен ситуацията в Черно море европейските държавни и правителствени ръководители обсъждат войната в Украйна, руските хибридни действия, конкурентоспособността на европейската икономика, цените на енергията, миграцията, разширяването на Европейския съюз и обстановката в Близкия изток.

Сред темите е и следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г. В програмата на българския премиер са включени участие в срещата на групата „Приятели на кохезията“, преглед на изпълнението на пътната карта „Една Европа, един пазар“, както и разговори с други европейски лидери.

Включването на Черно море в дневния ред на европейските лидери идва след съвместна инициатива на България и Румъния. На 14 октомври президентът Илияна Йотова съобщи, че е провела телефонен разговор с румънския си колега, по време на който двамата са се договорили да настояват за извънредна точка, посветена специално на сигурността в региона.

По думите ѝ двете държави са подготвили общ текст, който представя фактите около инцидентите, заплахите за безопасността на корабоплаването и възможностите за европейска подкрепа. Ден по-рано Йотова заяви, че България иска ситуацията в Черно море да бъде разгледана като самостоятелен въпрос, а не единствено като част от дискусиите за войната между Русия и Украйна.

Президентът подчерта необходимостта от обща европейска позиция, която впоследствие да послужи за разговори и с останалите черноморски държави. Според нея най-добрият подход би бил провеждането на среща с участието на всички страни от Черноморския басейн.

Инициативата последва двете серии от атаки срещу търговски кораби, след които Йотова свика и Консултативния съвет за национална сигурност, посветен на рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България.