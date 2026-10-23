Монако не спира да мачка в Европа. Ново шоу на Брунер и Фати

Монако продължава победния си ход в Лигата на конференциите и постигна впечатляващ успех с 3:0 срещу германския Фрайбург във втория кръг на турнира. Седмица след като победиха ЦСКА с 2:1 в София, футболистите на Филипе Луис отново демонстрираха отлична форма, а младият Пари Брунер записа поредното си силно представяне.

В другия голям сблъсък за вечерта Аякс пречупи Аталанта с 2:0 след два късни гола в Амстердам. Междувременно Твенте разгроми Линкълн Ред Импс с 4:1, а Хайдук Сплит, Сен Трюиден и Брага също записаха важни победи, показват резултатите на УЕФА.

Монако наказа Фрайбург с три гола

Френският тим не остави съмнения в амбициите си да стигне далеч в турнира. Пари Брунер, който се разписа и при победата срещу ЦСКА в София, откри резултата срещу Фрайбург във втората минута на добавеното време на първото полувреме.

Младият германски нападател се възползва от подаване на Едан Диоп, преодоля защитник и изпрати топката в мрежата на гостите. Така той затвърди отличната си форма от началото на европейската кампания.

След почивката Фрайбург опита да се върне в двубоя и създаде няколко опасни положения. Германският тим обаче не успя да преодолее Лукаш Храдецки, а в последните минути Монако реши всичко.

В 83-ата минута Ламин Камара се разписа след бърза контраатака. Вратарят на Фрайбург Мио Бакхаус отрази удар на Ансу Фати, но Камара беше на точното място при добавката. В добавеното време самият Фати оформи крайното 3:0.

Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер призна, че отборът му е започнал слабо, но изрази недоволство от крайния резултат. Според него германците са играли значително по-добре след почивката, а поражението с три гола е прекалено тежко предвид показаното на терена.

Аякс повали Аталанта с два гола в последните минути

Един от най-интересните мачове за вечерта се игра на стадион „Йохан Кройф Арена“ в Амстердам, където Аякс победи италианския Аталанта с 2:0.

Двубоят вървеше към нулево равенство, преди резервите на домакините да решат изхода му. В 87-ата минута Толуваласе Арокодаре откри резултата след подаване на Юри Бас.

В третата минута на добавеното време Абделах Уазан сложи точка на спора след асистенция на Арокодаре. Така двамата се превърнаха в герои за Аякс, който се нуждаеше от победата след поражението с 1:2 от Хайдук Сплит в първия кръг.

Италианският тим, който започна участието си с успех над Пафос, остана с три точки. Аякс също има три, но вече е с по-добра голова разлика.

Брага удари Гент, Хайдук продължава без грешка

Португалският Брага се наложи с 2:0 над белгийския Гент и записа първата си победа в основната фаза на турнира.

Виктор Гомес откри резултата още в третата минута след подаване на Жан-Батист Горби. В 76-ата минута Габри Мартинес удвои преднината след асистенция на самия Гомес. Попадението беше потвърдено след намеса на ВАР.

Хайдук Сплит също продължава без загубена точка. Хърватският гранд победи като гост швейцарския Тюн с 1:0, а единствения гол отбеляза Далисон де Алмейда в 17-ата минута.

Хайдук имаше възможност да реши срещата по-рано, но Микеле Шего пропусна дузпа в 68-ата минута. В добавеното време Далисон удари и напречната греда след опит за прехвърлящ удар от голяма дистанция.

Тюн, който е сред съперниците на ЦСКА в Лигата на конференциите, остана без спечелена точка след първите два кръга.

Твенте с четири гола, белгийци шокираха датския шампион

Нидерландският Твенте постигна една от най-убедителните победи във втория кръг, след като разгроми с 4:1 като гост Линкълн Ред Импс от Гибралтар.

Томас ван ден Белт се отличи с две попадения, а Воут Вегхорст и Дауда Вайдман добавиха по един гол. За домакините точен беше Нано.

Твенте вече има шест точки и голова разлика 5:1, което го нарежда сред водещите отбори в надпреварата.

Сен Трюиден също записа втора поредна победа, като се наложи с 1:0 при гостуването си на датския Мидтиланд. Фредерик Соеле донесе успеха на белгийския отбор с попадение в края на първото полувреме.

Датският тим все още няма победа в турнира и остана само с една точка.

Борац победи бъдещ съперник на ЦСКА

Босненският Борац Баня Лука, който беше отстранен от Левски в квалификациите на Шампионската лига, спечели с 2:0 домакинството си срещу финландския КуПС Куопио.

Стефан Савич откри резултата в 29-ата минута, а Матей Декет удвои в 50-ата. Борац взе първите си три точки след поражението от Панатинайкос в откриващия кръг.

КуПС, който също предстои да срещне ЦСКА, остава без точки след две загуби. Финландците вече допуснаха шест гола в първите си два мача, след като в началото на турнира отстъпиха с 2:4 на Трабзонспор.

Датският Орхус и албанският Егнатия завършиха 1:1 в друг от късните двубои. Домакините останаха с човек по-малко още в третата минута, но въпреки това стигнаха до точка.

Илди Груда даде преднина на албанския шампион в 13-ата минута, а Джеймс Богере изравни за Орхус четири минути след почивката.

Осем отбора с пълен актив, ЦСКА е 23-и

След втория кръг осем отбора са с по шест точки. Начело във временното класиране е Панатинайкос, следван от Лугано, Бран, Трабзонспор, Твенте, Монако, Сен Трюиден и Хайдук Сплит.

Разпределението между тях се определя от головата разлика и останалите показатели в регламента на УЕФА.

ЦСКА заема 23-ото място с една точка, спечелена след равенството 2:2 при гостуването на Нордселанд. Червените започнаха турнира с домакинско поражение от Монако, а в следващия кръг им предстои гостуване на лидера Панатинайкос.

Първите осем отбора в крайното класиране на основната фаза ще се класират директно за осминафиналите. Тимовете от девето до 24-о място ще играят плейофи, а останалите 12 ще отпаднат.

Всички резултати от втория кръг на Лигата на конференциите

Кайрат Алмати - Панатинайкос 1:5

Иберия Тбилиси - Миелби 1:1

Нордселанд - ЦСКА 2:2

Цървена звезда - Копенхаген 2:2

Яблонец - Брайтън 0:0

Кауно Жалгирис - Бран 1:4

Хетафе - Лугано 2:5

Интер Ескалдес - Университатя Крайова 1:3

Пафос - Рига 1:1

Трабзонспор - Хартс 2:0

Аякс - Аталанта 2:0

Орхус - Егнатия 1:1

Монако - Фрайбург 3:0

Мидтиланд - Сен Трюиден 0:1

Тюн - Хайдук Сплит 0:1

Борац Баня Лука - КуПС Куопио 2:0

Линкълн Ред Импс - Твенте 1:4

Брага - Гент 2:0