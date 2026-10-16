Майкъла избухна! И каза кога се връщат на "Армията"

Георги Илиев-Майкъла говори пред медиите след загубата на ЦСКА от Монако с 1:2 у дома в Лигата на конференциите. "Червените" играха достойно, но въпреки това инкасираха поражение от лидера в Лига 1.

"За мен ЦСКА игра добре, те от две положения вкараха два гола. Трябва ни още малко самочувствие. Все пак знаете българският футбол какъв е, отражение си дава. Добър мач за ЦСКА. В ЦСКА винаги трябва да вярваш, че си най-добрият. На нас много лесно ни вкараха два гола, все още имаме проблеми в защита. Мисля, че повече не могат да дадат. Това е нов треньор, той тепърва ги разучава и очаквам все по-добре и по-добре да играят. Както и първото полувреме с ЦСКА 1948", започна той и акцентира върху изритването на топката при център в тъч:

"Наистина не ми направи добро впечатление да се рита в тъч от център. Той го приема от него (б.ред - Христо Янев) като даденост. Значи ние сме ПСЖ. Такава простотия няма (б.ред - да я ритнеш от център в тъч). Не виждам още промяна, просто той ги намества, напасва. Трябва време, за 10 дена не можеш да влезеш в отбора, да ги разучиш. Ние имаме много добри играчи. Трансферите са много добри".

Той говори и за новия стадион на клуба. "Очаквам до един месец да се върнем в новия си дом. Страхотен е, такова нещо в България не е правено. Единственият собственик в последните 30-35 години, който инвестира в ЦСКА. Нито един не е инвестирал в стадиона, един човек ни прави три обекта за 100 и кусур милиона".

"Няма българи, просто не са на добро ниво. Нямаме юноши, държавата е абдикирала от детско-юношеския спорт. Нямаме условия, освен Лудогорец. Деца, юноши и младежи, където да играят. Като питах Спас Джевизов къде играят юношите преди време, той вика Требич и т.н. Това е трагедията и тя е на държавно ниво", завърши Майкъла.