По време на неотдавнашното Световно първенство в Катар Мароко не само остави трайно впечатление с брилянтното си представяне на терена, но и затвърди позицията си на ключов играч в ръководните органи на световния футбол. Това става ясно от статия на radiofrance.fr, озаглавена „Спортна дипломация.”

Кралството постигна два големи дипломатически успеха, като му беше поверено домакинството на Купата на африканските нации през 2025 г. и съвместното домакинство на Световната купа през 2030 година.

Според анализи на трима изследователи – д-р Ясин Ел Ятиуи, кандидат на политическите науки в Университета на Саламанка и генерален секретар на мозъчния тръст „Ней Марок“, Абдеррахим Буркиа от Университета „Хасан Първи“, който е и професор по социология на спорта в Института по спортни науки в Сетат, и Амина Азми, учен от Изследователската лаборатория по финанси и управление към Университета „Хасан II“ в Казабланка – Мароко се откроява значително на спортната и дипломатическата арени.

На 6 декември 2022 г. в покрайнините на Доха мароканският вратар Ясин Боно плени футболния свят, като спря испански дузпа. Впоследствие неговият съотборник Ашраф Хакими отбеляза успешно своя наказателен удар, извеждайки страната си на четвъртфиналите на Световното първенство. Ентусиазираните възгласи на хиляди привърженици отекнаха по целия свят, от Рабат, Казабланка и Маракеш до Брюксел, Париж, Аман и Акра.

This Moroccan team not only embodies the pride of the kingdom’s citizens but also symbolizes the unity of the diaspora, the Arab-Muslim world, and Africa. The successes on the field are accompanied by political victories won behind the scenes by Morocco within the African and global football institutions.

Recently, the kingdom was designated as the host for the 2025 Africa Cup of Nations and co-host for the 2030 World Cup, receiving support from African federations, notably due to the trust earned by Fouzi Lakjaâ, the leader of Moroccan football.

Този марокански тим не само олицетворява гордостта на гражданите на кралството, но и символизира единството на диаспората, арабско-мюсюлманския свят и Африка. Успехите на терена са придружени от политически победи на Мароко, извоювани в рамките на африканските и световните футболни институции.

Наскоро кралството беше определено за домакин на Купата на африканските нации през 2025 г. и съдомакин на Световното първенство през 2030 г., като получи подкрепа от африканските федерации, особено благодарение на доверието, спечелено от Фузи Лакяа – водачът на мароканския футбол.

