Обяви за 30 септември 2025 г.

OБЯВИ

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЯСНОВИДСТВО

0.60лв. 090063052 Ясновидство с ЯНА, гледа, познава, 090063064 маг ВИЛИ открива магии, разваля, https://qsnovidstvo.wixsite.com/home

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090063065 – код 1/5 ГОРЕЩА ЛИНИЯ, потърси ме, www.harderotic.net

Денонощна еротика на живо GSM: 090363084

Еротика на живо 24 часа GSM: 090363101

