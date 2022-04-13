Обяви за 12 април 2022 г.

OБЯВИ 12.04.2022 г. вторник

УСЛУГИ

БРИГАДА ЕКСПРЕС предлага:

Почистване на тавани, мазета, апартаменти, офиси.

Кърти, чисти, извозва.

Извозване на отпадъците със собствен превоз до сметище.

Транспортни услуги.

Тел. 0888 330 480

ЖИЛИЩА. ИМОТИ. ПОД НАЕМ

Продажби

Гарсониери, едностайни

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозно ново бутиково обзаведено студио 46 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, 41 900 Е, на 300м от плажа, 0888/612746, 0888/139546

Двустайни, тристайни

БУРГАС – Луксозно завършен и обзаведен 135 кв.м, в идеален център, 2 спални преобразувани в една, хол-дневна-кухня, баня, WC, 2 балкона, 153 800 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 2-стаен 60 кв.м, акт 16, тихо място, 300 м от плажа, близо до хотел Калофер, 31 500 Е, 0888-612-746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен 78 кв.м, акт 16, тихо място, 350 м от плажа, 37 500Е, 0888-612-746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – Луксозен 2-стаен нов бутиково обзаведен 66 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 66 500 Е, на 300м от плажа, 0888/ 612-746

СВЕТИ ВЛАС – Стилен 3-стаен апартамент напълно обзаведен 140 кв.м, с великолепна гледка море, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 72 500 Е, к-с Форт Панорама Бийч, 0888/ 612-746

БУРГАС – Апартамент 70 кв.м, жк Лазур, хол, кухня, спалня, баня-WC, 2 балкона, в тухлен саниран блок, 77 000 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – на ПЪРВА линия море чудесен обзаведен Апартамент 75 кв.м, в к-с „Маджестик“, хол-кухня, спалня, баня-WC, балкон, 79 900 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – на ПЪРВА линия море чудесен обзаведен Апартамент 90 кв.м, в к-с „Маджестик“, хол-кухня, 2 спални, баня-WC, балкон, 99 900 Е, 0888-612-746, 0888-139-546

СЛЪНЧЕВ БРЯГ – нов завършен и обзаведен 3-стаен, 106 кв.м, акт 16, тихо място, 1км от плажа, 37500 Е, 0888612746

СЛЪНЧЕВ БРЯГ –Луксозен 3- стаен нов бутиково обзаведен 100 кв.м, акт 16, в нов луксозен блок, басейн, барбекю, детски кът, СПА, паркинг, 96 800Е, на 300 м от плажа, 0888/ 612-746

БУРГАС – Апартамент 70 кв.м, център, хол, кухня, спални, баня-WC, балкон, 73 700Е, 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Двустаен 74 кв.м в жк Меден Рудник, до Кауфланд, акт 14, хол с кухня, спалня, тераса, баня-тоалетна, плащане на вноски, БЕЗ комисионна от купувача. Цена 38 800 Е. Възможност за гараж 28 кв.м за 10 500 евро. 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Двустаен 72 кв.м в жк Меден Рудник, малка 4-етажна ЖСК, до Кауфланд, акт 14, хол с кухня, спалня, тераса, баня-тоалетна, плащане на вноски, БЕЗ комисионна от купувача, цена 37 100 Е. Възможност за паркомясто за 2600Е, 0888612746, 0888139546

Четиристайни, други

СЛЪНЧЕВ БРЯГ - нов, завършен и обзаведен 4-СТАЕН, 161 кв.м, акт 16, до х-л Хризантема, 250 м от плажа, 72900Е, 0888/612746, 0888/139546

БУРГАС – просторен 4-стаен 116 кв.м, до БСУ, с таван и изба, в саниран тухлен блок, 130 800Е, 0888/612746, 0888/139546

Къщи, вили

САРАФОВО - Нова къща, 140 кв.м, к-с "Виктория Хилс" до ключ, 2 спални, 2 WC, просторен хол, веранда, двор 300 кв.м, 135700Е, 0888/612746, 0888/139546

БУРГАС – идеален център в старата част близо до морския парк, самостоятелна реновирана къща 420 кв.м, разрешителни за ресторант и хостел, подходяща за офис, кабинети, за живеене, 352000Е, 0888612746, 0888139546

Офиси, магазини, гаражи

БУРГАС – Идеален център до ул.Богориди, нов, завършен, партер 50 кв.м удобен за магазин, офис, кантора, 69600Е, 0888612746

Места, парцели

ПРОВАДИЯ - УПИ 31300 кв.м, промишлена зона, бивш Вин завод, ЖП линия, път, 10Е/кв.м, 0888/612746

АХТОПОЛ - вилна зона "Лозята", парцел 2000 кв.м, 12Е/кв.м,0888612746, 0888139546

РАВДА - срещу Лидл, на 500м от кръговото, посока север на локалния път, 10 дка във форма на квадрат, 5 Е/кв.м, 0888/612746

ЛОЗЕНЕЦ - 3 км от плажа, УПИ 6550 кв.м в с.Велика, ток, ВиК, бивша почивна база, до гората, 32Е/кв.м, 0888/612746

БУРГАС - на първа линия на езеро Мандра, УПИ 8 600 кв.м, с лице 185 м към езерото, 105980Е, 0888/612746

БУРГАС- Северна промишлена зона, зад КАТ, УПИ 2500 кв.м, 42 Е/кв.м, 0888/612746

ЧЕРНОМОРЕЦ – вилна зона, парцел 420 кв.м, с прекаран водопровод с партида, 19 950 Е/кв.м, 0888612746, 0888139546

ПОД НАЕМ

Дава

БУРГАС – Идеален център на ул. Цар Симеон I, офис 100 кв.м, етаж 1, 400Е, при дългосрочен договор първите 6 месеца безплатни, 0888612746, 0888139546

БУРГАС – Идеален център в близост до Морския парк и плажа, 2-стаен, 70кв.м, етаж 4, ново обзавеждане, 350 лв, 0888612746, 0888139546

РАЗНИ

0.60лв. 090063047 Маг РАДА вродена дарба, 090063066 маг РАЙКА, https://qsnovidstvo.wixsite.com

ЗАПОЗНАНСТВА

/0.60 лв/ 090363967 – код-1/6 ПЕРВЕРЗНИ са в леглото, 090363963 код 1/6 СТРАСТНИ с яки екстри,24 ч. www.harderotic.net

/0.60 лв/ 090063065 – код 1/5 ГОРЕЩА ЛИНИЯ, потърси ме, www.harderotic.net

090363005 – ПАЛАВА КАКА; 090363094 Перверзната ЛИЗА. Всички екстри, www.zapoznaise.net