Всички завиждат на Гришо. Гаджето му блесна в "течна" рокля (СНИМКА)

Гаджето на родната тенис звезда Григор Димитров - Ейса Гонзалес, привлече погледите на бляскавата гала вече на музея на Академията. На шестото годишно издание на събитието, което се проведе в Лос Анджелис, актрисата блесна с изящна визия, като отново затвърди репутацията си на модна икона.

Вечерта, известна още като "Мет Гала на Западното крайбрежие", служи като основен благотворителен фонд за музея на Академията за филмово изкуство, традиционно събира знаменитости в едни от най-бляскавите им тоалети.

Тази година сред отличените бяха Чарлийз Терон и режисьорът Джон Карпентър.

Ейса Гонзалес плени присъстващите с рокля от Ралф Лорън в "течен", гладък бял сатен.