Ричи Блекмор срещнал Ковърдейл в магазина

“Уайтснейк” ще радват България за последен път

Голяма радост за истинските почитатели на музиката у нас! "Whitesnake" включиха България в своето "Farewell Tour" 2022. Легендарната банда, водена от Дейвид Ковърдейл, ще участва на "Midalidare Rock In The Wine Valley" на 14 юли догодина.Групата тръгва на прощално турне догодина, с което ще сложи край на забележителната си кариера, продължила близо 50 години. "След всичките предизвикателства, през които трябваше да преминем през последната година и половина, съм изключително щастлив, че можем да направим турне и да отпразнуваме заедно това невероятно пътешествие, което имахме", споделя фронтменът и основател на легендарната формация Дейвид Ковърдейл.

Включиха България в своето "Farewell Tour" 2022

Раждането - 1978-ма в Мидълзбро

"Уайтснейк" (на английски: Whitesnake) е рок група, формирана в Мидълзбро, Англия през 1978 година от вокалиста Дейвид Ковърдейл след напускането му от "Дийп Пърпъл".Ранното творчество на групата е сравнявано от музикалните критици с това на Дийп Пърпъл, постепенно обаче музиката на групата започва да се придвижва към по-търговски достъпен хардрок стил. До края на 1980-те търговският развой Уайтснейк се променя и те издават поредица от албуми, които влизат в Топ 10 на британските албуми сред които Ready an` Willing (1980), Come an' Get It (1981), Saints &Sinners (1982) и Slide It In (1984), последният от които е първият техен албум, който влиза в Билборд 200 в САЩ и по-късно става два пъти платинен там.

Назабравимите хитове

Албумът им от 1987 година Whitesnake е техният най-голям комерсиален успех в световен мащаб, съдържащ два основни сингъла "Here I Go Again" и "Is This Love", които достигат номер едно и две в Билборд Хот 100.През 1988 година групата е номинарана за наградата Brit Awards в категорията за най-добър британски изпълнител.[1] Slip of the Tongue (1989) е също успешен албум на Уайтснейк, достигайки до Топ 10 в САЩ и Великобритания и също така става два пъти платинен в САЩ. Скоро след издаването на Slip of the Tongue групата се разделя, като през 1994 година се събира за издаването на студийния Restless Heart (1997).Официално Уайтснейк е реформирана през 2002 година с последвали турнета и издаване на албумите Good to Be Bad (2008) и Forevermore (2011). През 2005 година групата е класирана на 85 място сред най-добрите хардрок групи от ВиЕйчУан.[2]

Разногласията в "Диъп Пърпъл"

В края на 1976 г. Дейвид "Джак" Ковърдейл напуска Дийп Пърпъл след продължителни разногласия с други членове на групата: Глен Хюз (бас китара, вокал) и Ричи Блекмор (соло китарист, лидер). Започва солова кариера и издава два успешни самостоятелни албума: "David Coverdale-Whitesnake" и "Northwinds".Вокалистът привлича за кратко като бас китарист Роджър Глоувър и още две бивши легенди на Дийп Пърпъл - клавиристът Джон Лорд и барабанистът Иън Пейс. Когато през 1984 г. Пърпъл е възстановена, Лорд и Пейс напускат "Уайтснейк".

Харизмата на Дейвид и перфектните музиканти

Амбициозният Ковърдейл прави прецизна селекция на редица перфектни музиканти.Харизматичното сценично присъствие на Дейвид оценяват редица авторитетни музикални издания, в които аудиторията му отрежда водещо място по сексапил като рок-музикант. Характерната дълбока и дрезгава бленда открояват спецификата и колорита на гласа му, изключително съчетание от чувственост, мощ и динамична агресивност. Този характерен стил белязва и "Уайтснейк".

Обичаме България и нейната публика!

Това много пъти и заявявано от Ковърдейл и останалите членове на групата. Първото гостуване на "Уайтснейк" в България е през 1997 г. в София. Повтарят гостуването си през 2003 г. През лятото на 2006 г. изнасят концерт в Каварна. На 4 юли 2008 г. свирят отново в София заедно с други британски легенди - Деф Лепард. На 8 юли 2011 г. взимат участие и във фестивала "Sofia Rocks", заедно с хедлайнерите Judas Priest и останалите групи - Slade, Saxon и Mike and The Mechanics.

Ковърдейл - от световно неизвестен до истинска легенда

Дейвид "Джак" Ковърдейл дълго време е неизвестен в музикалните среди. През 1973 г. той заменя като вокалист Иън Гилън. Говори се, че е бил продавач в бутик, когато Ричи Блекмор го среща случайно.Тригодишният му ангажимент с Дийп Пърпъл приключва през март 1976 г. заради разногласия в бандата.И това е очаквано, защото в гигантската хардрок група се сблъскват две течения. Едното е на класическия "Пърпъл", наложила революция в рока от 1970 година насам. Другото е на Ковърдейл и друг гениален музикант Глен Хюз. Те променят звученето на "Диъп Пърпъл", като на основана на хард рока вкарват и блус нюанси, в отделни моменти дори и на джаз рок.Не случайно групата се разпада през 1977 година, за да се събере отново през 1984-та в класическата си формация с вокалиста Ян Гилън.Ковърдейл остава с Уайтснейк до тяхното разпадане през 1994 г., когато Geffen Records решават да не подновят контракта. По това време Ковърдейл работи с бившия китарист на Лед Цепелин - Джими Пейдж, по проекта Ковърдейл и Пейдж.

Последната формация от великолепни музиканти

Завръщането на Уайтснейк става факт през 1997 г., а албумът, с който те отново се появяват на музикалния подиум, представлява завръщане към ритъм-енд-блус звученето.През декември 2002 г. Ковърдейл отново събира Уайтснейк за американско и европейско турне, с участието на Tommy Aldridge (барабани), Marco Mendoza (бас), Doug Aldrich (китара), Reb Beach (китара) и Timothy Drury (клавиши). Те са и днес в групата и изнасят перфектни концерти.Ковърдейл е женен за актрисата Tawny Kitaen от 1989 г. до 1991 г. Тя се появява във видеоклипове на групата Here I Go Again,Is This Love и Still of the night.Негова съпруга е Синди Ковърдейл, която е писателка.

Защо Ян Гилън и Дейвид Ковърдейл не могат да се гледат

Когато и Пърпъл, и Ковърдейл бяха прието за членове в Залата на славата на рокендрола, разбрахме и истината за взаимоотношенията им. В едно интервю преди две години Дейвид каза:"Именно те /б.р. Дийп Пърпъл/ направиха така, че Ричи Блекмор да не дойде на награждаването. Аз тогава го казах публично - без Ричи никой от нас нямаше да бъде на тази сцена!Що се отнася до бившите ми колеги от Пърпъл, аз съм щастлив, че винаги ще си останат бивши, ха-ха-ха. Няма никакъв шанс ние да се съберем на сцената отново заедно".Тук негласно Ковърдейл визира отношенията си с Ян Гилън, с когото не могат да се понасят. Така е - това е част от битката на титаните в музиката. Другата причина е, че дълги години Пърпъл припознават китариста им Стив Морз за основна част от групата и казват, че геният Ричи Блекмор е част от безвъзвратното минало. Това са големите творчески линии на конфликтите в гигантски формации като Дийп Пърпъл и неговите производни Рейнбоу и Уайтснейк. Станали също огромни легенди на рок музиката.Важното е, че и Пърпъл отново ни посетиха точно преди две години, сега предстои и последното шоу на Уайтснейк. Нека да им се радваме, дори и за последен път!