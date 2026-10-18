Най-фаталният диамант, сдъвкан от камериерка, се завърна

Историята на най-фаталния розов диамант в света -„Гран Конде“, звучи като холивудски трилър, роден от въображението на Артър Конан Дойл и Агата Кристи.

За първи път от век насам тази легендарна кралска драгоценност е изложена пред публика в замъка Шантий край Париж.

Новината бе съобщена ексклузивно от BBC, а поводът е изложбата „Le Diamant Rose“, която ще остане отворена до 3 януари.

Дръзкият обир и една сочна ябълка

Всичко започва в една бурна нощ през октомври 1926 година. Банда аматьори успява да проникне в строго охранявания замък Шантий и да задигне 9,01-каратовото бижу с перфектна крушовидна форма.

Начинът, по който бандитите изнасят плячката, е меко казано гениален. Те издълбават вътрешността на една ябълка, скриват розовия диамант в нея и я оставят в стаята си в евтин парижки хотел.

Перфектното престъпление обаче е провалено от една хотелска камериерка. Докато почиствала стаята, жената видяла апетитната ябълка и я захапала. Вместо сочна пулпа, зъбите ѝ изхрущели в камък, чиято стойност днес се измерва в десетки милиони долари.

Подобни розови диаманти са толкова редки, че през 2017 г. сходен екземпляр бе продаден на аукцион за рекордните 71,2 милиона долара.

Проклятието и кралската кръв

Точният произход на „Гран Конде“ остава обвит в мистерия. За първи път той изплува от архивите през 1740 г. в инвентара на принц Луи IV дьо Бурбон. Любопитното е, че той е един от малкото кралски скъпоценни камъни, успели да оцелеят след кървавите гилотини на Френската революция и да не бъдат претопени или разграбени от тълпата.

Преминавайки през ръцете на кралица Мария-Амалия, днес той е собственост на Института на Франция.

Предизвикателство към крадците?

Завръщането на диаманта в Шантий предизвика истински трус сред арт средите в Европа. Журналисти побързаха да попитат директора на музея Матьо Делдик дали тази изложба не е твърде рисковано предизвикателство.

Страховете не са случайни – само преди година, през октомври 2025 г., светът бе разтърсен от безпрецедентен и дързък обир в самия Лувър.

Директорът Делдик категорично отказа да назове пред CNN космическата сума, за която е застрахован диамантът. Той обаче изпрати ясно предупреждение към съвременните „колеги“ на крадците от 1926-а: камъкът е преминал през невиждано досега научно и молекулярно изследване.

Благодарение на новите технологии той вече има свой дигитален паспорт и може да бъде безпогрешно идентифициран навсякъде по света, което го прави абсолютно невъзможен за препродажба на черния пазар.

Въпреки риска, вратите на музея са отворени. Всеки, който иска да зърне магията, оцеляла след революции, крадци и гладни камериерки, има време до януари.