Мик Джагър си хвана младо гадже /Фото/

78-годишният Мик Джагър и бившата балерина Мелани Хемрик (34) не публикуват често снимки заедно и не се появяват публично. Те се запознаха през 2014 г., само дни преди тогавашната приятелка на Мик, Л'Врен Скот, да бъде намерена мъртва в апартамента си.

Melanie Hamrick: 5 Things To Know About Mick Jagger’s 34-Year-Old Girlfriend https://t.co/jNw8qxdyTW pic.twitter.com/wALdZpF26X

Но ето, че най-после папараците ги хванаха да се разхождат на плажа в Маями, наслаждавайки се на почивка заедно. Мик се въздържа да публикува снимки от моментите с Мелани, тъй като е с 44 години по-възрастен от нея. Все пак неговата дъщеря е на 51, а избраницата му – само на 34.

Mick Jagger seen in light therapy glasses as he cuddles lover 44 years his juniorhttps://t.co/MoVTCLGgnJ pic.twitter.com/Zumn9dPOdj