Лоши новини за Tом Ханкс и Рита Уилсън

Tом Ханкс и Рита Уилсън преживяха кошмар, след като домът им беше ограбен посред бял ден.

Драмата се разигра в имота им в Лос Анджелис. Източници от полицията казаха пред TMZ, че „имението на Том и Рита е било ограбено преди няколко седмици, като крадци са разбили стъкло, за да влязат в къща за гости в техния имот“.

Инцидентът е станал посред бял ден, докато двойката актьори е била извън града. Алармата, задействана от счупеното стъкло, не е била достатъчна, за да спре крадците да влязат вътре. Все пак добрата новина тук е, че крадците не са влезли в основната къща.

