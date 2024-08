Изненадата! Голям ден за огромна рок звезда

Днес на 79 години става едно от най-големите имена в историята на рока.

Иън Гилън е английски рок певец, роден на 19 август 1945 г. в Лондон. През дългата си кариера на певец е бил вокалист на "Дийп Пърпъл", "Блек Сабат", "Иън Гилън Бенд".



Неговата кариера започва още в групата "Епизоуд Сикс" (Epizode Six), като след няколкогодишно участие в нея преминава в "Дийп Пърпъл", където замества напусналия Род Еванс. Иън Гилън е първият певец в смятаната за най-успешна рок опера Исус Христос суперзвезда, написана от Андрю Лойд Уебър през 1972.

След като напуска Дийп Пърпъл, той и няколко близки приятели създават следващата група на която е вокал, а именно "Иън Гилън Бенд“, с която има доста албуми, хитове и първи места в музикалните класации. Той се завръща в "Дийп Пърпъл“ и е именно един от хората, дали идеята групата да се събере отново през 1984.



Той я напуска пак през 1990 и е заменен от Джо Лин Търнър, който преди това е пял в Рейнбоу, но феновете искат Гилън зад микрофона и така той се завръща през 1992. През кариерата си на вокалист на Пърпъл той изпява някои от вечните рок песни като: Child in time, Smoke on the water, Fireball, Black night, Anya, When a blind man cries.

За кратко време е бил вокалист и на Блек Сабат. Там той заема мястото на основен вокал. Със същата група има един издаден албум и няколко хита. Има и няколко дуета с Тони Мартин – също ексвокал на "Блек Сабат", Лучано Павароти и редица други изпълнители. Той посещава България 3 пъти с групата "Дийп Пърпъл" и 1 път с групата "Иън Гилън Бенд“.



Честит рожден ден, мистър Гилън!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com