Голяма изненада от Владо Зомбори. Прави неочаквана стъпка

Голяма изненада от Владо Зомбори. Любимецът на цяла България, който спечели хитовото шоу за имитации "Като две капки вода", разкри свои планове, които никой не очакваше.

Актьорът явно е получил мощна доза вдъхновение след големия триумф и вече е готов с първата си песен.

"Весела казва, че това е обложка за сингъла ми, но не се знае знае ли се. Просто се подготвяме за концерта на JT! Ако му призлее, ще го покрия. A friend in need is a friend indeed", това пише актьорът в мрежата.

Но много от феновете му заподозряха пълната истина зад намека, която Зомбори все още пести от публичното внимание. А именно - че успоредно с актьорската, ще се опита да движи и музикална кариера.

Припомняме, че след безапелационния успех в "Като две капки вода" много хора очакваха той да пропее, тъй като беше един от най-добрите имитатори, които предаването е имало през всичките години.

Явно големият му потенциал няма да бъде пропилян, а и самият той вече загатва достатъчно явно за бъдещите си музикални планове. А иначе тази есен ще го гледаме и като водещ на "Гласът на България" по bTV

