Ето какви са тенденциите в похапването

За пета поредна година продуктите за похапване между основните хранения („снакинг“) са предпочитани пред традиционното хранене

Въпреки глобалните икономически предизвикателства, потребителите продължават да отделят средства за любимите си продукти

Поставя се по-голям акцент върху похапването поради ползите за здравето и благосъстоянието

Консуматорите избират брандове, които съответстват на техните ценности, като все повече отдават предимство на продукти с ангажимент за устойчивост

Монделийз Интернешънъл обяви петия си годишен доклад State of Snacking™ - глобално проучване на потребителските тенденции, в което се разглеждат годишните нагласи на потребителите при вземането на решения за похапване. Тазгодишният доклад разкрива, че на фона на продължаващата глобална икономическа несигурност, потребителите продължават да предпочитат, купуват и консумират любими продукти.

Разработен в партньорство с The Harris Poll, вече пет години Монделийз проучва тенденциите сред консуматорите в подкрепа на мисията си да управлява бъдещето на продуктите за похапване. Последното половин десетилетие на проследяване на нагласите и поведението на хиляди потребители в 12 държави показа постоянна тенденция да се предпочитат леките похапвания (snacking) пред основните хранения.

Тази година Монделийз представя и самостоятелен, допълващ State of Snacking: Бъдещи тенденции доклад, в който се представят по-дългосрочни потребителски макротенденции, определящи бъдещето на продуктите за похапване. Тези макротенденции включват: промяна на демографския пейзаж, все по-променлив начин на живот, задължително позитивно въздействие върху хората и планетата, внимание върху здравето и благосъстоянието и фокус върху преживяването.

Тези макротенденции предоставят допълнителен контекст на променящото се поведение в по-широка перспектива и допълнително изследват как светът на продуктите за хапване може да се развие в бъдеще.

Изводите от тазгодишния доклад "State of Snacking" разкриват, че поведението по отношение на снакването се развива. Особено внимание се отделя на шоколада, чиято консумация се свързва с моменти на радост и удоволствие.

Консуматорите хапват:

Последователно: разходите за продукти за похапване остават непроменени, като две трети (66%) от потребителите се съгласяват, че не са направили значителни промени в разходите си, въпреки че са наясно с цената, която заплащат.

разходите за продукти за похапване остават непроменени, като две трети (66%) от потребителите се съгласяват, че не са направили значителни промени в разходите си, въпреки че са наясно с цената, която заплащат. Осъзнато и разумно : 85% от запитаните споделят, че редовно се наслаждават на вкуса, аромата и текстурата на продукта, докато го консумират. 78% казват, че оценяват и могат да се насладят на даден продукт много повече, когато го хапват осъзнато.

: 85% от запитаните споделят, че редовно се наслаждават на вкуса, аромата и текстурата на продукта, докато го консумират. 78% казват, че оценяват и могат да се насладят на даден продукт много повече, когато го хапват осъзнато. Авантюристично: анкетираните потребители използват социалните медии (62%) и търсят нови предложения, а шест от всеки десет се смятат за "авантюристи", които обичат да опитват нови продукти за похапване.

анкетираните потребители използват социалните медии (62%) и търсят нови предложения, а шест от всеки десет се смятат за "авантюристи", които обичат да опитват нови продукти за похапване. Целенасочено: Над две трети от анкетираните по света се съгласяват, че често избират марки, които отразяват техните ценности, особено тези, които имат ангажимент към устойчивостта.

„Ако разгледаме промените в тенденциите през последното половин десетилетие от нашия доклад за състоянието на продуктите за хапване, можем да забележим, че въпреки динамичната среда и променящите се предпочитания, те остават неразделна част от живота на консуматорите по целия свят.“, коментира Дърк Ван де Пут, председател и главен изпълнителен директор на Монделийз Интернешънъл. "С развитието на консуматорите в посока по-съзнателното хапване, ние продължаваме да ги подкрепяме в техния избор чрез нашите марки, като се стремим да се утвърдим като световен лидер, предлагащ разнообразие от вкусни и качествени продукти.“

Проучването показва нарастващото желание на консуматорите към продукти, които им носят едновременно удоволствие, но и съответстват на разбирането им за устойчивост и опазване на околната среда. При консумация, анкетираните споделят, че съобразяват продуктите с ползите, които те имат, като например повишаване на енергията (75 %), подобряване на настроението (74 %) и съобразяване с фитнес целите (70 %). Освен това 63% от анкетираните търсят продукти с минимално въздействие върху околната среда.

Монделийз Интернешънъл продължава в своята мисия да е лидер в производството на продукти за похапване, като се адаптира към тези променящи се предпочитания и се стреми да гарантира, че всеки продукт предоставя възможност за връзка и осъзнатост, като същевременно дава приоритет на желанията на консуматорите.

Допълнителни констатации от доклада за тенденциите в похапването през 2023 г. (2023 State of Snacking report ) и доклада за състоянието на закуските: бъдещите тенденции (2023 State of Snacking report and State of Snacking: Future Trends), които могат да бъдат изтеглени от https://www.mondelezinternational.com/stateofsnacking/, включват:

Промяна в тенденциите: Продуктите за похапване остават предпочитан хранителен навик, като 88% от консуматорите съобщават, че си позволяват да хапват от тях ежедневно Шестима от всеки 10 са съгласни, че предпочитат малки хранения през деня, но по-често, за сметка на познатите традиционни



Осъзнато похаване (Mindful Snacking ) [1] Контролът на порциите става все по-важен, като 67% от анкетираните заявяват, че търсят продукти с посочена информация относно порциите 72% от анкетираните смятат, че "свят без шоколад би бил свят без радост" - усещане, което се запазва в различните поколения без значение от региона



Осъзнат избор на продукт Социалните медии играят решаваща роля при откриването на нови продукти, като повече от половината от анкетираните казват, че проявяват незабавен интерес към различни предложения, намерени онлайн 74% споделят, че за тях е важно всяко ново съчетание на вкус и текстура, когато правят своя избор на продукт 56% откриват нови предложения в социалните медии, като този процент е още по-висок сред младите поколения



Да похапваш с грижа за околната среда 63% от анкетираните търсят продукти, които се стремят да сведат до минимум въздействието си върху околната среда с различни действия и оптимизации във веригите за доставки, с цел насърчаване на устойчивостта 74% съобщават, че често рециклират опаковките на продуктите - с три процентни пункта повече от миналата година, което е статистически значимо увеличение За милениумите продуктите с по-малко пластмаса в опаковките си са с приоритет при решението за покупка



"Видяхме, че продуктите за похапване помогнаха на консуматорите да се справят през последните предизвикателни пет години", споделя Мартин Рено, главен директор "Маркетинг и продажби" в компанията. "В Монделийз продължаваме да работим, за да отговорим на нарастващото търсене на по-устойчиви продукти, тъй като те остават постоянен ежедневен ритуал.