Досущ като Панагюрското злато! Селянин копа пред къщата си и извади Рамзес Велики

Египетският фермер Халед ал-Шахат Халил от малкото селце Бехбейт ел-Хагар, разположено в делтата на Нил, се превърна в световна сензация.

Докато вършел ежедневна работа пред дома си, лопатата му ударила масивен розов гранитен блок с дължина 1,30 метра, покрит с мистериозни йероглифи. Вместо да скрие находката или да я продаде на черния пазар, Халед веднага съобщил на властите.

Спешните спасителни разкопки на Върховния съвет на антиките разкриха нещо грандиозно под земята – останките от две колосални кралски статуи на повече от 3000 години, изобразяващи един от най-великите фараони в историята: Рамзес II (Велики).

Историята удивително ни връща в средата на 20-ти век, когато двама братя тухлари, докато копаят глина, намират Панагюрското златно съкровище.

Величието, скрито под прахта

Археолозите са изумени от мащаба на откритието.

Открита е огромна каменна глава с височина 1,60 метра. Рамзес II е изобразен с т.нар. пшент – двойната корона, символ на обединението на Горната и Долната египетска земя. На задната колона учените разчетоха божественото му Хорово име: „Хор Ка Нахт Мери Маат“ (Могъщият бик, възлюбен от богинята на истината Маат), съобщи Министерството на туризма и антиките на Египет.

Експертите изчисляват, че в цял ръст тази статуя е достигала внушителните 8,5 метра.

Втората статуя е по-добре запазена, въпреки че краката ѝ липсват. Основното тяло е с дължина 2,40 метра и показва фараона с традиционната кралска кърпа за глава – немес.

Селото Бехбейт ел-Хагар

В древността това място е било дом на величествен храм, посветен на богинята Изида. Култът към нея е бил толкова мощен, че в античността преминава границите на Египет и достига до нашите земи.

Археологически доказателства за светилища и статуетки на Изида са откривани в древния Сердика (София), Рациария (край Арчар) и Филипопол (Пловдив).

Египетският министър на туризма Шериф Фатхи лично благодари на селянина Халед за бързата му реакция и го награди с пътуване до Мека. Посочи го за пример как обикновените граждани могат да спасяват световното историческо наследство.

На мястото вече се подготвя мащабен проект за реставрация на целия комплекс