Астрономи заснеха нещо невиждано /Фото/

Астрономи използваха телескопа "Джеймс Уеб", за да заснемат за първи път директно кадър на планета извън Слънчевата система, съобщи НАСА на сайта си.

Екзопланетата е газов гигант. Изображението, видяно през четири различни светлинни филтъра, демонстрира как мощната инфрачервена техника на телескопа лесно може да заснема светове извън Слънчевата система и да насочва специалистите за бъдещи наблюдения, които да допринесат за повече информация за тях.

"Това е повратен момент не само за "Джеймс Уеб", но и за астрономията изобщо", каза Саша Хинкли, преподавател по физика и астрономия в университета на Ексетър, Великобритания и ръководител на наблюденията с голям международен екип.

Baby’s first exoplanet capture. 🍼 @NASAWebb took its first direct image of a planet outside of our solar system, roughly six to 12 times the mass of Jupiter.



Peek into future possibilities of studying distant worlds with Webb: https://t.co/4KXMppk66y pic.twitter.com/scShr42E87