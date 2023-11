Зрелище! Мултимедийният спектакъл на Майкъл Джексън

"Майкъл Джексън: Thriller – Историята и легендата за краля на попа" е иновативен, мултимедиен кросоувър концерт, посветен на историята и живота на неповторимия музикален феномен. Продукцията ще бъде представена на 17 ноември в Зала 1 на НДК.

Спектакълът въздейства силно емоционално на всеки, докоснат през живота си от музиката на великия Майкъл Джексън. Създаденото от гениалния артист е изключително авангардно и далеч напред за времето си. В концерта, чрез средствата на модерните аудио-визуални и светлинни решения, хитове като "Thriller" и "Smooth Criminal", се възприемат дори като песни от бъдещето.



Емблематични хитове на Майкъл, сред които "Man in the Mirror", "Human Nature", "Earthsong", "Billie Jean", ще прозвучат в симфоничен аранжимент, направен от Роберто Молинели. Италианският диригент, композитор и виолист е известен в цял свят със способността си да композира и реализира проекти от всички музикални жанрове: от класически до джаз, поп и рок, с успешно изграждане на диалог между различните стилове. В София маестрото ще дирижира оркестърът на Държавна опера Варна, който се състои от симфонична и поп група. Италианските звезди на мюзикъла и форматите "The Voice" и "X Factor" Клариса Вичи и Матиа Шаша ще участват в трибюта, посветен на явлението Майкъл Джексън.



Още за мюзикъла В продукцията се акцентира на отделни етапи от живота на звездата, които биха били интересни за поколението, което не е било негов свидетел. Славата и богатството са върховна цел за мнозина, но те не се постигат лесно и искат своите жертви. Това ще стане ясно от кратките текстови преходи, които съпътстват спектакъла. Акцентите от живота и кариерата на Майкъл Джексън, неговата музика с оценка сега и поглед в бъдещето, са вдъхновяващи.

На 17 ноември шоуто ще се разгърне в пълен мащаб на голямата сцена на НДК, а билетите за събитието са налични в мрежата на Eventim и Билетен център – НДК.





