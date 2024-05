Световни солисти очароват публиката на Pravets Art Nights 2024

За втора година Софийската филахрмония ще бъде музикален домакин на престижния музикален фестивал в Правец –Pravets Art Nights 2024.

Фестивалът е организиран от Сдружение „Моцартови празници 04“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

На 19 и 20 юли на омагьосващата сцена до езерото на Hyatt Regency Pravets Resort, почитателите на класиката ще имат възможност да се срещнат със световнопризнати солисти и диригенти.

Първата вечер е посветена на музиката на Гершуин и е с участието на виртуозния немски пианист Себастиан Кнaуер, който, заедно с първия ни оркестър ще представи „Рапсодия в синьо“. В програмата са включени и увертюрата Funny Face и сюитата „Порги и Бес“. Дирижира големият български диригент Емил Табаков.

В своята над 30-годишна кариера, започнала с концертния му дебют на 14 години, Себастиан Кнауер свири в престижни зали като Берлинската филхармония, Гевандхаус – Лайпциг, Концергебау в Амстердам, Лондонската Уигмор хол, Театър Шанз-Елизе в Париж, Тонхале в Цюрих, Виенската Концертхаус, Линкълн център – Ню Йорк, Театър Харис в Чикаго, Националния център за сценични изкуства – Пекин и зала Топан в Токио.

Има издадените 15 CD, оценени със суперлативи от критиката. За Berlin Classics, Warner Classics, Deutsche Grammophon и Naxos е записвал творби на Моцарт, Хайдн, Бетовен, Менделсон, Шуберт, Гершуин, Барбър, Бърнстейн и Копланд. Съвместният му проект с Даниел Хоуп „Изтокът среща Запада“ печели наградата Echo Klassik за 2005 и номинация за „Грами“. Концертът за пиано „This is (not) Beethoven – Variations for Piano & Orchestra“ от композитора Араш Сафаян, издаден от BMG/Modern Recordings през 2020, веднага влиза в немските класации Classic Charts (№ 6) и в американските класации Billboard Charts (№ 15).

Наред с тези успехи през 2012 Себастиан Кнауер основава собствен фестивал „mozart@augsburg“ и е негов художествен ръководител. На фестивала са участвали артисти като Филип Антремон, Марис Янсонс, сър Роджър Норингтън, Менахем Преслер, Андрас Шиф, Даниел Хоуп, Емануел Паю, квартетите „Емерсън“, „Артемида“, „Хаген“, Симфоничните оркестри на Баварското радио и на град Бамберг, камерните оркестри на Цюрих, Виена и Париж. През 2017 той поема художественото ръководство и на Международния музикален фестивал в замъка Бад Берлебург, а през 2021 инициира още един фестивал в град Аахен под името „Ludwig FUN Beethoven“.

Оперната гала „Пучини завинаги“, посветена на 120 години от рождението на великия композитор, ще събере на 20 юли оперната прима с изключително чувство за хумор и артистизъм Мила Михова и един от най-харизматичните тенори на днешното време Матео Фалчер. Под палката на маестро Томас Рьоснер те ще представят арии и дуети от най-емблематичните опери на Пучини.

Само преди няколко месеца Мила Михова очарова публиката, партнирайки на суперзвездата на операта Брин Терфел. Нейният професионален път е белязан от уроците на майка ѝ Дарина Такова и Лукреция Меса – експерт по метода Voice Craft. Мила е стипендиант на фондация „Райна Кабаиванска” към Нов български университет и на фондация „Борис Христов“ за Оперното студио в Националната академия „Санта Чечилия” в Рим, където специализира при Рената Ското. Развива богата концертна дейност в Италия, Испания, Германия и др. Сред актуалните ѝ ангажименти се открояват дебюти в Германия – като Абигаиле в „Набуко” на Джузепе Верди в Операта в Майнц и в ролята на Мадам Кортезе в „Пътуване до Реймс” на Росини в Операта в Аугсбург, в „Набуко” на фестивала Opera Open в Пловдив и в Държавна опера Варна, както и редица рецитали в страната и в чужбина.

Италианският тенор Матео Фалчер е възпитаник на миланската консерватория „Джузепе Верди“. По-ксно усъвършенства вокалната си техника и натрупва опит в Академията за млади певци към Миланската Скала, както и в Академията „Родолфо Челети“ в Мартина Франка. Дебютът му е през 2010 г. в „Тайният брак“ на Чимароза като Паолино. Бързо идват покани от различни театри в Италия и за още роли – Рудолф от „Бохеми“, Ринучо от „Джани Скики“, Фентън от „Фалстаф“, Тебалд от „Капулети и Монтеко“, Алфред от „Травиата“, Херцога от „Риголето“.

Наред с концертната програма тази година фестивалът организира и майсторски класове по пиано и културен мениджмънт.

Билетите за концертите на цени от 50, 75 и 90 лева са налични на касата на зала „България“ и в партньорската мрежа на Ивентим.

Магията на Гершуин: https://www.eventim.bg/…/ magiyata-na-gershuin…/event. html

Пучини завинаги: https://www.eventim.bg/…/ puchini-zavinagi-pravec…/ event.html

Предлагат се и ексклузивни билети с включена вечеря.* на цена от 110, 135 и 150 лeва.

*вечерята е само в деня на закупения билет за 1 човек в ресторант „Меркато“ от 18 до 23 ч.

