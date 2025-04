Почина култов музикант, последният член на легендарна рок група

На 87-годишна възраст почина Гарт Хъдсън, виртуозен клавирист и всестранно развит музикант, последният от членовете на легендарната рок група „Бенд“ (The Band), съобщи АП, предаде БТА.

Музикантът използваше уникална палитра от звуци и стилове, за да даде своя принос в сътворяването на рок стандарти като Up on Cripple Creek, The Weight и Rag Mama Rag.

Хъдсън бе най-възрастният и последният оцелял член на влиятелната група „Бенд“, която някога свиреше с Боб Дилън и участва редом с него, Ерик Клептън, Нийл Йънг и други музикални легенди във филма на Мартин Скорсезе „Последният валс“ (The Last Waltz, 1978).

Хъдсън не пееше и оставаше на заден план. Роби Робъртсън - единственият американец в канадската група, е китарист и водещ автор на песни, който умира през 2023 г. след дълго боледуване. Клавиристът и барабанист Ричард Манюъл се обесва през 1986 г., басистът Рик Данко умира в съня си през 1999 г., а барабанистът Левон Хелм умира от рак през 2012 г.

Групата „Бенд“ е включена в Залата на славата на рокендрола през 1994 г. Музиката на състава съчетава елементи на американа, фолк, рок, джаз, кънтри и ритъм енд блус, оказвайки влияние на широк кръг музиканти, като „Ийгълс“, Елтън Джон, „Грейтфул Дед“, „Флейминг Липс“, „Уилко“ и др.

