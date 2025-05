Открий вдъхновението на 24 май с до 24 процента отстъпка от Fest Team за избрани събития

На 24 май, когато отбелязваме Деня на българската просвета и култура и славянската писменост, Fest Team Ви кани да се обърнете към корените си, но и да се вдъхновите за нови музикални преживявания. По случай празника, за четвърта поредна година, Fest Team предлага специална еднодневна отстъпка – до 24% за избрани събития, валидна само на 24 май от 00:00 до 23:59 ч. в мрежата на Тикет Стейшън и в приложението Fest Club.

Промоцията е валидна само на 24 май от 00:00 до 23:59 часа, при покупка на билет с промокод 24МАЙ.

Културата не се ограничава до концертните зали, до страниците на книгите и учебниците или музеите. Тя звучи от сцената, преживява се в тълпата, свързва ни и ни помага да погледнем отвъд ежедневието. Сред включените в кампанията събития ще откриете концерти и фестивали от целия музикален календар на Fest Team за тази година - от рок легенди до съвременни поп, класически и електронни изпълнители.

В списъка са концерти на David Garrett, Jean-Michel Jarre, J Balvin, Enrique Iglesias, както и част от програмата на Sofia Solid на AIR, King Diamond, Orbital, The Dandy Warhols, The HU, Roisin Murphy, Martin Garrix, Goldlink, Preoccupations, The Halo Effect, Markus & Martinus. Отстъпката важи и за фестивалите The Big Garden Party, AURA, Hills of Rock 2025, SPICE Music Festival.

На 24 май си подарете момент за себе си и хората, с които обичате да споделяте емоции. Изберете събитие, което ще ви зарадва, ще ви срещне с хубава музика и ще ви даде ще ви даде възможност за малка промяна в рутинния ритъм. Понякога новото вдъхновение идва точно от такива преживявания – неочаквани и запомнящи се. За четирите години на провеждане на кампанията от периода за отстъпка вече са се възползвали повече от 20 000 човека.

Нека този 24 май бъде повече от ден за равносметка, а начало на едно ново културно приключение. Споделете празника с близките си, изберете събитие, което ще ви вдъхнови и направете следващата стъпка към нови хоризонти, въоръжени с музика, любопитство и дух.

Следете festteam.bg, ticketstation.bg и профилите в социалните мрежи за повече информация относно отстъпките.

