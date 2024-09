Отиде си легендарен кънтри певец и актьор

Кънтри певецът и актьор Крис Кристоферсън почина на 88-годишна възраст спокойно в дома си на 29 септември вечерта, съобщиха от семейството му.

"Всички сме толкова благословени за времето, прекарано с него", се казва в изявлението, подписано от съпругата му Лиза, осемте му деца и седемте му внуци. "Благодаря ви, че го обичате през всичките тези години и когато видите дъга, знайте, че той се усмихва на всички нас", посочва тя.

Изпълненията на Кристоферсън често оглавяваха американските кънтри класации. Кавър версиите на песните му са хитове за изпълнители като Джанис Джоплин, Гладис Найт и Джони Кеш. В средата на 70-те години той работи с известни филмови режисьори, включително Мартин Скорсезе и Сам Пекинпа и печели „Златен глобус” за работата си с Барбра Стрейзънд в римейка на "Роди се звезда" от 1976 г.

Кристоферсън е роден Тексас през 1936 г. Той учи литература в колежа Помона в Южна Калифорния и в Оксфордския университет като стипендиант на Роудс. Вдъхновен от зараждащата се рокендрол сцена, първият му опит в музиката е във Великобритания като Крис Карсън, въпреки че песните, които записва, никога не са издадени.

По време на военната си служба като пилот на хеликоптер той продължава мизикалните си изпълнения. Кристоферсън поддържа пилотските си умения и в петролната индустрия след като напуска армията през 1965 г. "Гордеех се, че съм най-добрият работник или човекът, който може да копае канавките най-бързо", казва той по-късно. "Нещо вътре в мен ме накара да искам да правя трудните неща ... Част от това беше, че исках да бъда писател и реших, че трябва да изляза навън и да живея", казва тогава актьорът.

В центъра на кънтри музиката Нешвил той работи като барман и като портиер за Columbia Recording Studios. В края на 60-те години той пише песни за Джери Лий Луис и кънтри певци, включително Рей Стивънс, Фарън Йънг и Били Уокър, но соловата му кариера се проваля.

Кристофърсън приземява хеликоптер на Националната гвардия в дома на Джони Кеш и му представя касета с песните си. По-късно описва случая като "вид нахлуване в личното пространство, което не бих препоръчал". Кеш се възхищава на Sunday Mornin' Comin' Down, а записът му на песента на Кристоферсън оглавява кънтри класацията през 1970 г. и печели „Песен на годината” на наградите на Асоциацията за кънтри музика.

Кристофърсън има 18 студийни албума. Певицата Джанис Джоплин записва песента му „Me and Bobby McGee”, и тя става хит номер 1 след смъртта й през 1970 г. Друга песен на Кристоферсън от същата година - „Help Me Make It Through the Night”, става хит за Сами Смит и по-късно е изпълнявана като кавър от Елвис Пресли, Гладис Найт, Марая Кери и други.

Първата актьорска изява на Кристофърсън е в "Последният филм" на Денис Хопър. Други забележителни филми включват ролята на престъпника Били Хлапето в "Пат Гарет и Били Хлапето" (1973) на Сам Пекинпа, заедно с Елън Бърстин в "Алиса вече не живее тук" (1974) на Мартин Скорсезе и с Бърт Рейнолдс в спортната комедийна драма "Полутруден" (1977). "Роди се звезда" затвърждава холивудския му успех, помрачен от "Вратата на рая" (1980), известен с провала в боксофиса.

