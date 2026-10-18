Мими Иванова хвърли бомба: Арестуваха ме!

Мими Иванова разказа любопитна история от миналото си и призна, че навремето е била отведена в милицията във Велико Търново заради начина, по който била облечена.

"Арестуваха ме във Велико Търново!", разказа певицата пред Георги Любенов.

Причината била една модерна за времето си пола, с която Мими се прибрала от Полша. Докато се разхождала около хотела, милиционер я спрял и възмутено й направил забележка.

"Каза ми: "Как си се облякла така, как може така". И отидохме в участъка", спомни си Иванова.

Историята обаче завършила по неочакван начин. Когато влезли при началника, той веднага разпознал певицата.

"Абе ти кого си довел тука бе, знаеш ли коя е тя?", скастрил той служителя.

После се обърнал към самата Мими с думите: "Другарко Иванова, аз ще го накажа него, обаче обличайте се по-различно де, тука е България."

"В такива времена сме живели", обобщи певицата с усмивка.

Мими Иванова гостува в БНТ по повод предстоящия си голям концерт на 28 октомври в Зала 1 на НДК, който идва в навечерието на нейния 80-годишен юбилей.

Певицата призна, че вече почти не спи от вълнение и е силно взискателна към себе си преди излизането на сцената.

"Притеснявам се много, но това е онова вълнение, което винаги искам да го притежавам", сподели тя.

Иванова подчерта и че възрастта не я плаши.

"За мен цифрите не са нещо важно. Важно е какво е качеството на живота ти. Искам да покажа и на по-младите, че не е страшно да остаряваш, стига да знаеш как да живееш", каза още Мими Иванова.