Метъл легендите Megadeth отново у нас! Къде е концертът

MEGADETH, една от основополагащите групи в траш метъла, с легендарен статут и милиони почитатели по света, идва за концерт на Арена София, Столичен Колодрум, на 15 юни по покана на Fest Team. Българското музикално лято 2024 започва да изглежда все по-атрактивно с включването на концерт от турнето Crush The World и в София. Билетите за концерта на Мегадейв и компания влизат в предварителна продажба за членовете на Megadeth Cyber Army на 9 декември в 11:00 до 11 декември в 11:00 на ticketstation.bg с персоналния код на фен клуба на бандата. Билетите за членове на Fest Club и всички останали са в масова продажба от понеделник, 11 декември, в 11:00 на цени от 88 до 140 лв.

Групата, характерна с техническото си майсторство, амбициозните аранжименти, зашеметяващите китарни сола и нихилистични, но – красноречиви текстове се завръща в България след гостуването си през 2020, за да представи последния си албум „The Sick, The Dying... And The Dead!“ и у нас.

За него Дейв Мъстейн споделя: „Поставям този албум спокойно някъде между Countdown и Rust In Peace. Музикалността, която започнахме да добавяме към песните на MEGADETH около Countdown to Extinction, доста се усеща и в този запис, но в него все още има много и от агресията на Rust in Peace. Хората сякаш не правят албуми както преди, не правят цялостно произведение на изкуството,“ продължава Мъстейн. „Но мисля, че метъл общността има нужда да почете себе си и да има нещо, което е уникално за този жанр - което ни отличава и възнаграждава хората в метъл общността за тяхната упорита работа, постоянство и лоялност един към друг."

Фронтменът и музикален архитект на MEGADETH, Мегадейв, има награда Grammy от 2017 за албума Dystopia, успя да пребори рака на гърлото, получи лилав колан по бразилското бойно изкуство жиу-житцу и стана дядо в рамките само на няколко години, като не спира да твори и да обикаля с групата си по света. Концертът на MEGADETH на Арена София е част от планираното световно Crush The World Tour на бандата за 2024.

Повече информация можете да намерите на https://www.megadeth.com. Билетите за концерта на MEGADETH влизат в продажба за членовете на Megadeth Cyber Army на 9 декември в 11:00 до 11 декември в 11:00 на ticketstation.bg с персоналния код на фен клуба на бандата. Билетите за членове на Fest Club и всички останали са в масова продажба от понеделник, 11 декември, в 11:00 на цени от 88 до 140 лв. MEGADETH предлагат за най-големите си фенове и възможност за лична среща с тях, снимки и участие в специална сесия Въпроси и Отговори. Повече информация за нея можете да намерите на https://www.megadeth.com.

Събитието във фейсбук е тук.

Новини за всички предстоящи събития може да намерите на: festteam.bg и ticketstation.bg, в събитието и в социалните мрежи с най-актуална информация.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com