Страхотна новина за концерта на Megadeth в София
Ето коя група ще подгрява на метъл величията
Следете всички новини, анализи и коментари за Megadeth. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ето коя група ще подгрява на метъл величията
Билетите тръгват в продажба на 11 декември
Класиците Megadeth забиват в "Арена Армеец" на 22 февруари
Рокаджиите от Bad Wolves отмениха участието си поради логистични причини
Специални гости са легендарните Megadeth и изгряващите звезди Bad Wolves
Специални гости са метъл величията Мегадет
Траш легендите от Megadeth ще забият в София на 7 юли, това обявиха от бандата на официалния си сайт. Шоуто, което ще се проведе в зала "Универсиада"...