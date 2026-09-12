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Megadeth идват в София през юли

Megadeth идват в София през юли

Траш легендите от Megadeth ще забият в София на 7 юли, това обявиха от бандата на официалния си сайт. Шоуто, което ще се проведе в зала "Универсиада"...

26 януари | 7:50
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