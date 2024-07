HILLS OF ROCK 2024 сбъдна мечтите на хиляди у нас

Тазгодишното издание на HILLS OF ROCK надмина всички очаквания, предоставяйки три дни, пълни с грандиозни изпълнения на български и световни звезди, невероятна енергия и моменти, които ще останат в историята. Близо 60 000 фена посетиха HILLS OF ROCK 2024 за трите дни, рекордна посещаемост за фестивала, който затвърди мястото си като водеща дестинация за рок и метъл феновете, както у нас, така и все повече – в Европа. Над 50 български и световни банди се събраха в Пловдив, обединени от една проста, но изключително важна цел – да покажат, че в България има място за актуалната рок и метъл сцена.

В динамичния първи ден фестивалът оживя, освен с всепомитащата енергия на КoЯn и със зареждащите изпълнения на Me And My Devil, Loathe, Skindred и Spiritbox нa главната сцена, така и с редица качествени актове на сцените На Тъмно и Строежа. През деня там бяха и любими герои от локалната сцена като Цар Плъх, No More Many More, ALI, Fyeld, Nocktern и Керана и Космонавтите, Death Row и The Fourtones.

Вторият ден обещаваше да се превърне в легендарен и точно това се случи. С номинация за Grammy и награда BRIT, с над 5 милиона продадени албума глобално, армия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon дойдоха за пръв път в България по покана на Fest Team, точно когато са на върха на славата. Подпалвайки сцената с изпълнението си във втората вечер от фестивала, по средата на сета им, се случи това, което 20 000 човека очакваха със затаен дъх и обсъждаха месеци наред – появиха се страхотните световноизвестни певици от Мистерията на българските гласове, за да изпеят „Ерген Деда“ и да превърнат Parasite Eve във вечен фестивален химн. Както самият фронтмен, Оли Сайкс, каза „Българи, тази вечер е за вас!“. Скандирания “Българи-юнаци!” и сълзи в очите на мнозина – тази нощ в Пловдив ще остане в рок историята не само на България. Няма как да не отбележим и страхотните сетове на Frail Body, Ghostkid, Barroness, Imminence. Сцените на На Тъмно и Строежа не отстъпваха по никакъв начин, събирайки любими банди като O.H., Expectations, Last Hope, Coolden, Sevi, Контрол и Кокоша Глава, които не бяха свирили на живо от години и феновете очакваха с нетърпение.

Последният, трети ден от HILLS OF ROCK пристигна с гръм и трясък, както само викингите могат да пристигнат. Любимите на българската публика, Amon Amarth, излязоха с пълен арсенал от огън, ефекти, огромни войни на сцената, безброй истории от скандинавската митология, за да сътворят приказната атмосфера, характерна за техните изпълнения. Amon Amarth имат дванадесет албума и хиляди концерти зад гърба си, оглавявали са едни от най-мащабните музикални фестивали по света и имат огромен брой почитатели. Тематичното гребане “като викингите” в публиката също не липсваше. На сцената преди тях се качиха шумните рокаджии от Massive Wagons, индъстриъл бандата Combichrist, любимците на България PAIN – като вокалистът на бандата, Peter Tägtgren, обяви България като любимото си място за концерти, тъй като публиката тук действително го обожава и бурно скандираше “Пешо, Пешо!”. Енергичните хардкор фурии от Suicidal Tendencies пък, качиха 50 фена на сцената в края на сета си, за да пеят и скачат с заедно с тях. Въпреки мош питовете и бурните танци, прах пред основната сцена на HILLS OF ROCK тази година липсваше, заради поставеното за първи път специално покритие пред нея.

В последния ден на сцените на На Тъмно и Строежа видяхме Рибка, Woomb, Спални Места, Panican Whyasker, Обратен Ефект, словенската сензация Joker Out и Портокал, които не бяха свирили на живо от 20 години.

HILLS OF ROCK 2024 вдигна летвата много високо, заявявайки позиция на водещ фестивал в страната, с нововъведения и подобряване както на инфраструктурата – организаторите се бяха погрижили за удобството на феновете, отваряйки два входа, поставяйки специалната настилка, така и за фестивалното съдържание. Подбирайки банди, които накараха хиляди да пеят и да се усмихват и предлагайки постоянна информация и видеа и зад сцената, ангажиментът на Fest Team е да продължи да предоставя най-доброто от международната и българска музикална сцена. Очаквайте най-интересните моменти и серия от интервюта от фестивалното студио „Hills on а Leash” съвсем скоро.

Билетите за HILLS OF ROCK 2025 вече са в продажба и започват на цени от 180 лв в мрежата на ticketstation.bg.





