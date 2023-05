Дейв Кларк, Кварц и Бланка идват за почитателите на техното в България

Любимата поредица на почитателите на авангардния техно звук Sonic Voyager отново е тук. На 13 май в една от най- интересните локации в София – Металснаб за последното голямо парти за пролетния сезон пристигат Дейв Кларк, Кварц и Бланка.

Dave Clarke е от Брайтън, но за разлика от неговите съграждани Norman Cook (Fatboy Slim) и Carl Cox не носи ваканционното и празнично настроение на родния си град в своето ДНК. Като всеки тийнейджър бунтовник той се увлича по Селинджър, бяга от къщи и работи в магазин за обувки, за да се издържа, докато преследва мечтата си да стане ди джей и продуцент на електронна музика.

Първите му парчета излизат за престижните лейбъли XL и R&S още през 1991, но големият му пробив идва през 1994 с трилогията Red за Bush records. Тя му осигурява звезден статус и възхищението на имена като Kevin Saunderson, The Chemical Brothers, New Order, Depeche Mode, Moby, Leftfield и Underworld, чиито парчета ремиксира с огромен успех. Напълно заслужено Red влиза в All time top 100 на най-престижното издание за денс музика DJ Mag. Следват скандалния за пуристкия техно свят дебютен албум Archive One, изобилстващ с брейк бийтове и чиста електроника и втория му албум Devil’s Advocate, в който мрачната енергия на техното се преплита с хип хоп ритми.

След близо 10 годишен хиатус Dave Clarke се завръща триумфално с нова адресна регистрация – Амстердам, с нов албум The Desecration of desire, в който участват звезди като Mark Lanegan от Screaming Trees както и с албум с ремикси на Placebo, A Place to Bury Strangers и много други наречен Charcoal Eyes.

Като DJ той напълно оправдава прякора, Baron of Techno даден му от легендарния радио водещ на BBC1 John Peel. Сетовете му представляват взривоопасна смес от авангардно техно и електро, подправена с изключително хип хоп смесване и дълбоко разчитане на публиката. Противно на цяло едно поколение Djs, за които ръкомахането и хореографията са основна част от артистичната им изява, Dave Clarke предпочита да е проводник и вместо да натрапва присъствието си да остави музиката да говори. А неговата музика има какво да каже, повярвайте.

Възможно ли е жените да изведат техно музиката към светло бъдеще и нови висоти?

Ако съдим по Blanka тази вероятност е много възможна. Родена в южна Испания, тя започва музикалния си поход към върховете на авангардното техно едва на 18 години в Барселона. Там пътищата ѝ се пресичат с Angioma и те започват да промотират партитата “X concept” в различни клубове на Каталунската столица. В тези партита тя изковава и налага стила си – омагьосваща смес от хипнотични техно бийтове и абстрактни звуци. Силно наелектризираните ѝ сетове и осигуряват участия в престижни Европейски клубове като Apollo в Барселона EGG в Лондон и About Blank и RSO в Берлин. Съвсем логично за нейния стил тя се премества в Германската столица, откъдето започва походът ѝ към върховете на модерното техно. Като продуцент Blanka има успешни издания за Room Trax records, а Dirty game попада в сетовете на най-влиятелните техно ди джеи в света и получава ласкави отзиви от критика и публика.

Mario Campos – Kwartz е от Мадрид, но живее в Берлин. Неговият път към пулта е необичаен, но не и неочакван. След като издава няколко трака за различни международни лейбъли, Kwartz е забелязан от Oscar Mulero, който го привлича към грамофонната си компания Pole Group през 2013 година. Паралелно с това негови парчета се издават и от едни от най-авангардните техно компании като “47” на Tommy Four Seven, Mord Records, Semantica, Horo и Warm up records. През 2016 Mario стартира и своя грамофонна компания – Order & Devotion и това име не е избрано случайно. Защото според него всеки успех се дължи главно на тези две качества – порядък и отдаденост. Тази отдаденост и този порядък се виждат както в продукциите, така и в сетовете му. Там всеки звук е на мястото си – суров, дълбок и хипнотичен и дълбоко отдаден на генералната идея – а именно да отведе слушателите и клабърите към нови, непознати но магични техно светове.

