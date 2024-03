Ариана Гранде рамаза конкуренцията. Направи признание за албума

Ариана Гранде e приятел с истината и поставя ново начало в дългоочаквания си седми студиен албум Eternal Sunshine".

Проектът включва оглавяващия класациите сингъл "yes, and?", който дебютира на първо място в Billboard Hot 100 и отбеляза осмия #1 и двадесет и първия Top 10 хит на Гранде в чарта.

Тя си играе с възприятията, които знае, че не може да контролира. Но отвъд тези нападки се интересува повече от непредсказуемостта на любовта. Албумът започва с въпрос, на който тя се опитва да отговори до края на записа: "Как мога да разбера дали съм в правилната връзка?". На 30 години Ариана вече не е толкова убедена, че някога ще разбере дали съществува вечната любов. Eternal Sunshine е откровено търсене, албум за раздялата, в който певицата се ориентира към новото начало с някои от най-изобретателните песни в кариерата си досега. Ariana се справя с силните чувства на разбитото сърце и преминава между моменти на устойчивост, приемане и надежда за бъдещето.

След като поставя основния въпрос, певицата прекарва следващите няколко песни в борба за себе си и за връзката си. В "Bye" тя е повече от готова да се откаже, а "Don't Wanna Break Up Again" рисува портрет на пренебрежителен партньор, който знае, че трябва да си тръгне, но все още няма смелост. Началните песни са с поп звучене от 70-те години на миналия век, като Гранде изпълнява най-добрата си имитация на Даяна Рос. Заглавното R&B парче "Eternal Sunshine" се впуска още по-дълбоко в болката. Ариана иска да "изтрие мислите си", както във филма от 2004 г. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, на който е кръстен и албумът.

Последните четири песни в Eternal Sunshine са едни от най-силните в кариерата й. "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)" е толкова съвършена, колкото може да бъде един голям поп химн. Сингълът звучи като любовно писмо към работата на Макс Мартин, основния (и дългогодишен) сътрудник на Гранде, както и към великите поп принцеси, с които той си е партнирал през годините.

В завършващата албума "Ordinary Things" Гранде се доближава максимално до отговора на въпроса си от началото на албума. С помощта на нейната Nonna, тя признава факта, че е глупаво да разбереш как работи любовта.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com