В Китай възраждат култова испанска марка коли

Santana, прочутият някога испански производител, беше успешен със своите SUV модели като Land Rover Defender и Suzuki. Но фалира през 2011 година. И сега се възражда благодарение на китайски производител.

Santana Motors SL, Zhengzhou Nissan Automobile Co Ltd. (ZZ Nissan) и Anhui Coronet Tech Co обявиха стратегически съюз за производството на SUV в историческия завод на Santana в Линарес. Еду Бланко, главен изпълнителен директор на Santana Motors, сподели след церемонията:

"Този ​​съюз бележи фундаментален етап за Santana Motors и представлява решителна стъпка към бъдещето. Горди сме да обединим сили с Zhengzhou Nissan и Anhui Coronet, затвърждавайки нашата визия за производство на иновативни автомобили, които отразяват легендарната традиция на Santana за качество и здравина".

Santana планира скоро да представи „иновативна гама от автомобили, предлагани в дизелови версии от следващо поколение и усъвършенствани plug-in хибридни (PHEV) решения“. Всички те ще бъдат с подчертано офроуд, не-SUV характер. Гамата Santana, както преди беше с Land Rover и Suzuki, ще бъде по същество модели от ZZ Nissan, собственост на Dongfeng, пише automedia.investor.bg.

И както при колите от друга възродена испанска марка - Ebro, „произвеждани“ в Барселона, всичко сочи, че поне първоначално моделите ще пристигат от Китай в напълно разглобен вид. После ще бъдат комплектовани в Линарес.

Например, бихме могли да видим отново Nissan Navara, произвеждан в Испания. Това всъщност си е Dongfeng Rich 7. Ако външният вид на този пикап ви се струва познат, това е защото Dongfeng и Nissan имат съвместно предприятие (ZZ Nissan), а Rich 7 е по същество Navara с различен интериор.

Предлага се с дизелов или бензинов двигател (на Renault), със задвижване на всички колела или задно предаване. Вариантите са с 6-степенна ръчна скоростна кутия или осемстепенна автоматична от ZF. И двата двигателя отговарят на стандарта Euro VI-N6B, така че адаптацията им към европейския пазар не би била много сложна.

Rich 7 се предлага и в електрическа версия със 160 kW (228 к.с.) и задвижване на всички колела, свързана с батерия LFP с капацитет 77 kWh, за пробег по китайския цикъл CLTC от 430 км. Това реално е малко над 200 км в реални условия.

Без съмнение най-интересният модел е новият Dongfeng Z9 PHEV, представен сега в Шанхай. Това е пикап с двойна кабина с размери 5520 мм дължина , 1960 мм ширина и 1950 мм височина, с междуосие от 3300 мм. Задвижва се от 1,5-литров четирицилиндров бензинов двигател с компресор, който се комбинира с монтиран на трансмисията електрически мотор, за да произведе общо 402 к.с.

В Китай е одобрен за около 133 километра електрически пробег (по стария цикъл NEDC). Предлага се още с с 2,0-литров турбо четирицилиндров бензинов двигател с мощност 258 к.с. и 2,3-литров турбодизел със 190 к.с. И двата са комбинирани с осемстепенна автоматична трансмисия. Интересното е, че в Китай се продава и като Nissan Frontier Pro.

