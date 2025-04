Mars, Inc. стартира партньорства за прехода към регенеративни земеделски практики

Водещият световен производител на продукти и услуги за домашни любимци, сладкарски изделия и храни Mars, Inc. стартира ключови партньорства за внедряване на регенеративни земеделски практики в бизнеса си с храни за домашни любимци в Европа. Тази инициатива е част от усилията на компанията да разшири климатично интелигентното земеделие във веригата си за доставки, което ще допринесе за въвеждането на регенеративни практики на над един милион акра земеделски площи по света до 2030 г.

Компанията стартира дългосрочни сътрудничества с доставчици като Cargill и ADM, както и с водещи технически експерти като Biospheres, Horta, Agreena и Soil Capital. Чрез тези партньорства земеделските производители в Полша, Унгария и Великобритания ще получат финансова подкрепа и специализирани консултации за въвеждане на регенеративни земеделски практики. Това включва ротация на културите, минимална обработка на почвата и използване на покривни култури. Програмите ще подпомогнат фермерите да инвестират в нови методи и ще предложат обучения, които целят да повишат тяхната експертиза, увереност и да намалят препятствията за прилагане на тези устойчиви практики.

Очакванията са регенеративните практики да предоставят многобройни ползи, включително увеличаване на добивите, намаляване на емисиите на парникови газове, подобряване на качеството на водата, обогатяване на почвата и повишаване на биоразнообразието. Приемането на тези устойчиви методи във веригата на доставки на Mars, Inc. е ключов елемент в намаляването на емисиите от обхват 3, като част от пътната карта на компанията към достигане на нулеви нетни емисии (The Mars Net Zero Roadmap).

„В Mars, Inc. знаем, че компании като нашата играят ключова роля за изграждането на устойчиво бъдеще за храните на домашните любимци. Здравата почва е в основата на всяка устойчива хранителна система. Гордеем се, че чрез тези партньорства допринасяме за разширяването на регенеративните земеделски практики в Европа – възстановяваме здравето на почвата, намаляваме въглеродните емисии и изграждаме по-силна и устойчива верига за доставки за фермерите и бъдещите поколения домашни любимци и техните стопани,“ сподели Дери Уоткинс, регионален президент на Mars Pet Nutrition за Европа.

Mars, Inc. ще проследява резултатите от проектите чрез прецизни системи за измерване, отчетност и проверка, като гарантира пълна прозрачност и се фокусира върху подобряване на здравето на почвата и намаляване на емисиите на парникови газове. В рамките на дългосрочните партньорства компанията ще работи със свои сътрудници за прилагане на регенеративно земеделие във Великобритания, Унгария и Полша. Инициативите ще насърчат устойчивостта на екосистемите, ще подкрепят местните икономики и ще осигурят дългосрочна устойчивост на доставките на храна за домашни любимци.

Наскоро Mars, Inc. представи своя доклад „Устойчивост за едно поколение“ за 2023 г., в който отчита рекордно намаление на емисиите на парникови газове по цялата верига на стойността с 8% спрямо базовата стойност от 2015 г. С почти 60% от въглеродния отпечатък на компанията, свързан със земеделски съставки, Mars, Inc. ускорява инициативите си за климатично интелигентно земеделие, за да подпомогне декарбонизацията и устойчивото развитие.

