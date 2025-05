Историческо споразумение! САЩ и Украйна подписаха за редките метали

САЩ и Украйна подписаха историческо споразумение за създаване на Инвестиционен фонд на САЩ и Украйна за възстановяване - дългоочакваната сделка за полезни изкопаеми, която дава на САЩ права върху украински редкоземни елементи, съобщиха двете страни в сряда.

„Това споразумение изпраща ясен сигнал към Русия, че администрацията на Тръмп е ангажирана с мирен процес, основан на свободна, суверенна и просперираща Украйна в дългосрочен план,“ се казва в прессъобщение на министъра на финансите Скот Бесент.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump 's tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today's historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help…

Министърът на икономиката на Украйна Юлия Свириденко написа в пост в X: „Заедно със Съединените щати създаваме Фонд, който ще привлече глобални инвестиции в нашата страна“.

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country.