Една индустрия у нас се свива. Сериозни проблеми

Шивашката индустрия в страната се е свила с приблизително 40% през последните две години.

Според Българската асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК) в бранша има сериозен недостиг на работна ръка.

Сред основните проблеми са и високите транспортни разходи, както и скъпата електроенергия, които принуждават предприятията да съкращават персонал или да преустановяват дейността си.

Това кара работодателите от шивашката промишленост да търсят подкрепа от държавните институции.

"През последната година в Русе затвориха две големи предприятия в текстилната индустрия. Работили са в някакъв момент, пробвали са колкото могат, но не са издържали и са решили, че не искат да влизат повече в дългове", заяви пред България Он Еър членът на Управителния съвет на БАТОК Миглена Христова.

"Знаете какви са в момента цените на горивата на пазарите и това превръща транспорта във все по-скъпа и непосилна за нас услуга. В един момент много от колегите в бранша, както и от други сектори, ще се откажат от това. Тоест тези хора ще си останат в малките населени места без работа, а там няма какво друго да намерят. Затова търсим подкрепа от държавата за този транспорт", допълни тя.