,Сърце и Мозък' Плевен прилага най-модерните световни стандарти в ендопротезирането

Клиниката по ортопедия и травматология на ,Сърце и Мозък' Плевен работи по най-модерните световни стандарти в областта на ендопротезирането на големите стави /тазобедрена, колянна, раменна/. Екипите успешно прилагат методите на минимално инвазивно първично и ревизионно ендопротезиране. Постиженията на Клиниката заслужено ѝ отреждат лидерското място по тазобедрено и колянно ставно ендопротезиране за 2022 г. според „Индекс на болниците“. Поредното признание е и определянето ѝ като основен център за ревизионна артропластика в страната.

„Високотехнологичното оборудване, отлично подготвените специалисти, преминали обучения в реномирани европейски клиники, и екипната работа са в основата на добрите резултати. Признанието, което получаваме от пациентите и от колегите ни, е най-важната оценка за труда ни“, споделя проф. Аспарух Аспарухов.

Според началника на Клиниката по ортопедия и травматология с навлизането на роботизираната и компютризирана хирургия, навигационното ендопротезиране отдавна е изместило класическите оперативни техники. Предимството на технологията е, че с помощта на навигацията имплантите се поставят в оптималната за всеки пациент позиция, съобразно неговата индивидуална анатомия. Методът гарантира дългосрочност на ставата и е определено по-щадящ за пациентите.

Първичната минимално инвазивна артропластика на тазобедрената става се осъществява през директен преден или предно-страничен достъп по метода на Рьотингер.

Артропластиката е ортопедична операция, при която увредена става се заменя с изкуствена или се ремоделира. Концепцията за съхраняване на мускулно-сухожилните структури при ендопротезиране на тазобедрената става утвърди през последните години директния преден достъп и предно-страничния достъп на Rottinger като най-подходящия метод с неоспорими предимства. От 2008 г. ние прилагаме рутинно метода на световнопризнатата школа от Инсбрук като достъп, отговарящ максимално на изискванията за минимална инвазивност.

Разликата в дължините на оперирания и на симетричния крайник се контролира изключително прецизно по време на операцията. Позицията на пациента по гръб позволява лесен достъп до анатомичните репери, необходими за съпоставка и почти изключва възможността за грешки, а кръвозагубата е чувствително намалена. Следоперативната болка също е по-малка в сравнение с тази при конвенционалните достъпи.

Иновативният метод, който се прилага в ‚Сърце и Мозък‘, позволява едновременно да се оперират и двете тазобедрени стави с една анестезия – от два екипа едновременно или последователно от един екип. При правилно ориентирани компоненти на ставата, запазването на околоставната мускулатура осигурява абсолютна стабилност на новата става непосредствено след операцията, а пациентите се изправят на крака само няколко часа след операцията.

Благодарение на минималния кожен разрез постоперативният белег е по-малък в сравнение с другите достъпи до тазобедрената става и е козметично задоволяващ. Когато екипът е с достатъчен опит дори пациенти със затлъстяване –с индекс на телесната маса (BMI) по-голям от 35, не са противопоказани за директен преден достъп, тъй като подкожните мазнини се отлагат предимно отзад и странично на тазобедрената става, а не отпред.

Първична минимално инвазивна артропластика на коленната става.

Поради безспорните предимства за пациента в Клиниката по ортопедия и травматология на ,Сърце и Мозък' Плевен все повече се налага като рутинен т.нар. минимално инвазивен субвастус достъп при ендопротезиране на колянната става. Този достъп позволява да не се нарушава целостта на разгъвния апарат на коляното и се запазва кръвоснабдяването на колянното капаче. Съществено предимство е и съхраняването на целостта на екстензорния апарат на коляното. То позволява бързо следоперативно възстановяване на мускулната сила на четириглавия мускул и редуциране на постоперативната болка.

Запазването стабилността на капачето в бедрената трохлеа е друго съществено предимство. То допринася за подобряване центрирането на пателата, като същевременно запазва целостта на меките тъкани и подобрява процеса на зарастване.

Приложение на нови технологии и импланти в ревизионното ендопротезиране

Ревизионната артропластика на тазобедрената и колянната става е хирургична процедура, използвана за коригиране на проблеми, възникнали след предишни операции за смяна на тазобедрена или колянна става. Тези процедури често се необходими поради редица технически или медицински причини.

С напредване на технологиите ендопротезирането на опорно-двигателния апарат също навлезе в ерата на персонално насочените елементи на изкуствените стави. Това е особено наложително при ревизиите, поради оформените костни дефекти, които понякога не могат да бъдат решени с конвенционални импланти. Изработването на такова изделие стана възможно след въвеждането на 3 D принтирането и в медицината. Методът представлява изграждане на триизмерен обект чрез нанасяне на последователни слоеве материал (метал, пластмаса, керамика), чрез предварително направена компютърна томография на засегнатата става. Технологията позволява както реална реконструкция на предполагаемия костен дефект, така и изработване на специфичен за пациента индивидуален имплант и необходимите инструменти за поставянето му. Екипът на проф. Аспарухов работи усилено от месеци в това направление. В тази връзка проф. д-р Хайнц Рьотингер – един от най-авторитетните ортопеди в Европа, отново ще бъде гост на клиниката през юни, след което плевенски екип ще специализира в Германия.

Проф. Аспарух Аспарухов, д.м.н. е началник на Клиниката по ортопедия и травматология в МБАЛ Сърце и Мозък, Плевен. Завършва Висшия медицински институт София през 1975 г., а през 1982 г. придобива специалност по ортопедия и травматология. Магистър е по „Здравен мениджмънт“.

Повече от 40 години работи в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ в Плевен като асистент, гл. асистент и доцент, началник на Клиниката по ортопедия и травматология. Дългогодишен ръководител и преподавател в „Катедра ортопедия и травматология“, а от 2008 г. е професор към МУ Плевен. Два мандата Декан на факултета по медицина. Специализира многократно в Австрия, Германия, Италия, Швейцария, Израел, Швеция, Испания, Хърватска, Турция, САЩ и др. Проф. Аспарухов има изявени професионални и научни интереси към спортната травма, минимално инвазивната хирургия, първичното и ревизионно ендопротезиране на големите стави /тазобедрена, коленна и раменна/, детската ортопедия, травмата и реконструктивната хирургия.

Удостоен е със 7 национални награди на Българското дружество по ортопедия и травматология и наградата на Унгарското ортопедично дружество. Представител за България в ЕSSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie ; Société Européenne de Chirurgie de l’Epaule et du Coude); почетен член на сръбската, македонската и израелската ортопедични асоциации. Автор и съавтор е на над 400 научни съобщения и публикации в страната и чужбина.