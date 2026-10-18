Кутев: Европа трябва да търси диалог с Русия, за да спре войната

България не бива да избързва с изводите за атаките срещу плавателни съдове в Черно море, преди да разполага с доказателства. Европа трябва да намери начин да започне преговори с Русия, заяви председателят на Комисията по култура и медии в парламента Антон Кутев пред "120 минути".

Управляващите са изправени пред предизвикателства както около новия бюджет, така и заради ескалацията на напрежението в Черно море и продължаващата война в Украйна. Според представителя на „Прогресивна България“ Антон Кутев България трябва да отстоява националните си интереси в рамките на Европейския съюз и НАТО, но същевременно да настоява за внимателна оценка на фактите и за търсене на възможности за дипломатически диалог.

Повод за коментара му стана позицията на Европейския съвет, в която Русия е посочена като извършител на атаките с дронове срещу граждански и търговски плавателни съдове в изключителните икономически зони на България и Румъния. „Тя очевидно е политическа. Със сигурност има политическа цел. Това, че не е блокирана, не мисля, че означава, че трябва да се блокират политическите европейски позиции“, заяви Кутев. Той подчерта, че позицията на неговата политическа формация е първо да бъдат събрани и установени фактите, а след това те да бъдат публично оповестени.

„Нееднократно сме казвали, че това, което искаме първо, е да установим данните и тогава да ги обявим“, посочи той.

Кутев припомни и случая със взривовете по газопроводите „Северен поток“, като отбеляза, че първоначалните версии за случилото се впоследствие са били променени. По думите му България не трябва да прави прибързани заключения, преди да има ясна информация за атаките в Черно море.

България трябва да защитава националните си интереси в ЕС и НАТО

По отношение на участието на България в общата европейска позиция Кутев заяви, че страната ни е част от европейските институции и не може да очаква сигурността ѝ да бъде гарантирана извън съюзите, в които членува. Той припомни промените в българската армия и отбранителните способности през последните десетилетия и подчерта, че страната ни до голяма степен е разчитала на НАТО като основен гарант за сигурността си.

Според него доверието на българските граждани в Алианса остава високо и членството в НАТО продължава да бъде ключова част от националната доктрина за сигурност.

„Това обаче не означава, че в рамките на НАТО и Европейския съюз не бива да защитаваме националните си интереси. Напротив, означава точно обратното“, подчерта Кутев.

Той коментира и критиките на Даниел Митов към различията между позициите на премиера Радев пред европейските партньори и пред българското общество. Кутев не се съгласи с подобна оценка и заяви, че публичното говорене в Европейския съюз е внимателно прецизирано.

По думите му настоящият премиер говори по-смело по международни теми в сравнение с българските правителства през последните три десетилетия.

Сделката между Тръмп и Путин няма за цел да намали цените в Европа

В разговора беше засегната и сделката за дизелово гориво между американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин, както и позицията на българския премиер по темата.

Според Кутев изразяването на мнение по подобна сделка не означава непременно подкрепа за нея. Той посочи, че тя не зависи от позицията на България или на останалите европейски държави.

По думите му целта на договореностите е преди всичко да се намалят цените на горивата в САЩ, а евентуалното отражение върху световните пазари би могло косвено да повлияе и на цените в Европа.

Кутев обърна внимание и на променящата се роля на САЩ във войната в Украйна. Според него Вашингтон постепенно се отдръпва от част от подкрепата си за Киев, което увеличава отговорността на европейските държави.

Той постави въпроса за финансовата тежест, която Европа поема, и за отражението ѝ върху останалите политики на Общността. Според него увеличаването на разходите за подкрепа на Украйна и за отбрана не трябва да става за сметка на научните и социалните програми.

„Европа трябва да инвестира повече в отбраната си, но според мен трябва да инвестира и в наука, в социални сфери и в кохезия“, заяви Кутев.

Той предупреди, че отслабването на социалната подкрепа и на инвестициите в наука може да задълбочи общественото недоволство в европейските държави. Според него подобни процеси могат да поставят под въпрос не само политическата стабилност, но и устойчивостта на европейския континент.

Разговорите с Русия трябва да бъдат координирани на европейско ниво

Кутев коментира и възможността българският премиер да разговаря с Владимир Путин за атаките в Черно море и за войната в Украйна.

Той заяви, че не може категорично да прецени дали подобен разговор трябва да се проведе незабавно, тъй като темата има множество аспекти. Според него обаче прибързаното оповестяване на версии за атаките крие рискове.

Кутев допусна, че зад подобни действия е възможно да стоят и формирования, които не са част от традиционните военни структури, и посочи, че преди да се правят категорични заключения, трябва да бъдат изяснени обстоятелствата.

По думите му евентуални разговори с Русия от страна на България трябва да бъдат съгласувани с европейските институции и да се проведат в момент, когато Европейският съюз е готов да започне преговори.

„Много би ми се искало някъде разговор да започне и бих бил щастлив, ако започне от господин Радев, но това е оценка, която трябва да е на Европейската комисия“, заяви Кутев.

Според него България би могла да помогне за започването на такъв процес, но не трябва да действа едностранно.

Той подчерта, че желанието за диалог не означава одобрение на руската агресия или отричане на отговорността за войната.

„За да се свърши войната, както всяка война, трябва да се седне на масата на преговорите и на тези преговори по някакъв начин някой трябва да разговаря“, коментира Кутев.

Той изрази мнение, че след години на военни действия трябва да бъдат търсени реалистични пътища към прекратяване на конфликта. Според него продължаването на войната носи тежки последици както за Украйна, така и за Европа и България.

Кутев подчерта, че европейските държави имат основания за опасенията си от Русия, особено страните с тежък исторически опит в отношенията с Москва. По думите му обаче това не трябва да изключва възможността за дипломатически контакти.

„Изисквам от европейските политици да направят максимума, за да могат да спрат тази война, която е вредна за България“, заяви той.

Според Кутев подкрепата за Украйна и търсенето на дипломатически решения не се изключват взаимно. Той смята, че Европа трябва едновременно да продължи да оказва помощ на Киев и да търси начин за диалог с всички страни в конфликта, включително Русия.

„Вече сме на крачка от разширяване на конфликта“

В края на разговора Кутев обърна внимание на опасността войната да се разпространи географски. Той посочи атаките срещу плавателни съдове в Черно море и инцидентите с дронове като повод за повишена тревога.

Според него разширяването на зоната на напрежение прави още по-необходимо да се търсят начини за прекратяване на военните действия.

„Ние вече сме на крачка от разширяване на този конфликт“, предупреди Кутев.

Той отново подчерта, че България трябва да действа в координация с европейските си партньори, като едновременно с това отстоява собствените си интереси.

По думите му решението за започване на преговори с Русия трябва да бъде взето на европейско ниво, а България може да бъде сред държавите, които подпомагат подобен процес.

„Този изход от ситуацията няма да стане с мълчание. Той трябва да върви с диалог“, заяви Кутев.