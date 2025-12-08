Българин застава начело на ръководството в Газа

Българският дипломат и бивш министър на външните работи Николай Младенов ще застане начело на ръководството на Газа като част от следвоенната управленска структура. Това твърдят източници на "Файненшъл таймс", запознати с подготовката на изпълнителен комитет, който се предвижда да бъде създаден скоро, предава БГНЕС.

Според източниците той ще бъде оглавен от бившия пратеник на ООН за Близкия изток и на България Николай Младенов. Изданието припомня, че той често е действал като посредник между Израел и "Хамас".

Изпълнителният комитет, който първоначално не е бил споменат в плановете за Газа, се очаква да координира работата между Съвета за мир и палестински технократичен комитет, натоварен с ежедневното управление на Ивицата“.

Бившият британски премиер Тони Блеър е отпаднал от вариантите за управление на комитета след възражения на арабски и мюсюлмански страни, твърдят източниците на "Файненшъл таймс".

