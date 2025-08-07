Важна промяна в БДЖ заради еврото

От утре, 8 август, двойно обозначение на цените, в лева и в евро, въвежда "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД. Това съобщиха от железопътната компания.

Цените ще са и в двете валути за всички хартиени и електронни билети, както и в ценовата информация на официалния сайт на БДЖ до 08 август 2026 г.

До края на годината плащането ще е само в лева, от 1 януари 2026 г. – и в лева, и в евро.

В този едномесечен преходен период, при плащане в брой с левове или евро, ресто ще се връща в евро.

След изтичането му – от февруари 2026 г., всички плащания в брой за превозни документи ще се извършват единствено в евро, независимо че цените ще продължат да бъдат показвани и в двете валути.

Заради техническа подготовка на системата тя временно няма да работи от 23:45 ч. на 7 август до 2:30 ч. на 8 август, предупреждават от БДЖ.

В този интервал от време пътниците ще могат да си купят билет само във влаковете от превозния персонал.

