Рожден ден днес има олимпийска шампионка

Рожден ден днес празнуват:

Проф. д-р Антонина Желязкова, културен антрополог

Ваня Стамболова, лекоатлетка

Венцеслав Стефанов, президент на ПФК "Славия"

Весела Караиванова-Начева, председател на НОИ

Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон

Кирил Георгиев, шахматист, гросмайстор

Николай Василев, финансист, бивш вицепремиер и министър

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на ЦКС и президент на Асоциацията на европейските кооперации

Проф. д-р Пламен Митев, историк

Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, юрист

Неда Антонова, писателка и журналистка

Д-р Васил Горанов, началник отделение по хирургия в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив

Д-р Иво Парунов, началник отделение по УНГ болести в МБАЛ „Бургасмед“

