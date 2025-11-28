Рожден ден днес има олимпийска шампионка

Рожден ден днес празнуват:
Проф. д-р Антонина Желязкова, културен антрополог
Ваня Стамболова, лекоатлетка
Венцеслав Стефанов, президент на ПФК "Славия"
Весела Караиванова-Начева, председател на НОИ
Екатерина Дафовска, олимпийска шампионка по биатлон
Кирил Георгиев, шахматист, гросмайстор
Николай Василев, финансист, бивш вицепремиер и министър
Проф. д.ик.н. Петър Стефанов, председател на ЦКС и президент на Асоциацията на европейските кооперации
Проф. д-р Пламен Митев, историк
Проф. д.ю.н. Цветан Сивков, юрист
Неда Антонова, писателка и журналистка
Д-р Васил Горанов, началник отделение по хирургия в УМБАЛ „Пълмед“, гр. Пловдив
Д-р Иво Парунов, началник отделение по УНГ болести в МБАЛ „Бургасмед“
