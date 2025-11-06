Рожден ден днес има многократен балкански шампион

Рожден ден днес празнуват:
Елена Шекерлетова, заместник-министър на външните работи
Богдан Паташев, философ, богослов, бивши посланик на България във Ватикана
Нася Димитрова, волейболистка
Ралица Негенцова, бивш председател на Висшия адвокатски съвет
Стоян Младенов, актьор
Кирил Николов – Дизела, многократен балкански и държавен шампион по ориентиране, държавен шампион по крос-кънтри и планинско бягане
Д-р Веселина Коналиева, началник отделение по Клиничната лаборатория на МБАЛ “Бургасмед”
