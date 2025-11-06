Рожден ден днес има многократен балкански шампион

Рожден ден днес празнуват:

Елена Шекерлетова, заместник-министър на външните работи

Богдан Паташев, философ, богослов, бивши посланик на България във Ватикана

Нася Димитрова, волейболистка

Ралица Негенцова, бивш председател на Висшия адвокатски съвет

Стоян Младенов, актьор

Кирил Николов – Дизела, многократен балкански и държавен шампион по ориентиране, държавен шампион по крос-кънтри и планинско бягане

Д-р Веселина Коналиева, началник отделение по Клиничната лаборатория на МБАЛ “Бургасмед”

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com