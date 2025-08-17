Общество

Нов проблем с пчелите! Сбогом на меда

Стопаните на кошери в страната бият аларма

17 авг 25 | 17:14
425
Мира Иванова

За нов и бързо разрастващ се проблем с пчелите алармираха собствениците на кошери в България

Заради адските температури и засушаването растенията не отделят нектар. Заедно с жегата това води но 80-90% смъртност на пчелите в някои региони у нас

50% по-ниски добиви на мед

С 40 - 50% по-ниски добиви от мед очакват пчеларите тази година. Основната причина за това са лошите климатични условия и последиците от високата смъртност при пчелите през миналия стопански сезон. Въпреки това изкупната цена на едро остава ниска и чертае мрачна прогноза за сектора.

Второ класиране на субсидиите за пчелари

„Климатичните условия се промениха много. Пролетта беше много студена, акацията изобщо не цъфна в нашия район. Липата малко. И сега тепърва вадим това, което е от букета”, обясни пчеларят Мария Костадинова пред NOVA.

Пагубните жеги

За съжаление, и лятото е изпитание за пчелите.„Високите температури и жегата просто не позволяват на самите растения – да отделят нектар така, както ни се иска”, обясни пчеларят Полина Михова.

Вносен удар по родния мед, пчелари се отказват

Единственото утешение за добруджанските пчелари е, че при тях зимната смъртност е в нормите.

Пчеларството под заплаха

„Но много колеги, с които контактуваме, се оплакват в определени региони от много голям процент - 80 - 90% смъртност. Не знам как ще се развива пчеларството занапред”, обясни пчеларят Мария Костадинова.

Пчелите мрат, пчеларите са безпомощни

При оптимални условия едно пчелно семейство произвежда по 40 килограма мед. Но тази година очакванията са за много по-ниски от обичайните добиви.

Цените на меда

За по-големите производители шанс за повишаване на цената няма. От години е 4 лева за килограм. Любомир Любенов има три пчелина с триста кошера и не може да си позволи да продава тоновете добит мед на дребно.

Поскъпването

„Добра цена според мен е поне от 5,50 - 6 лева нагоре. Но за мене това е трудно постижимо и е свързано изцяло с вноса на чужд мед в България, който ни подбива цената”, каза той.

Нито продажбите на дребно, нито кооперирането ще спасят сектора, споделя Любомир. „Очаквам, че бизнесът ще се свие реално. Ще останат големи фирми, едри и ще продължи да се внася мед от чужбина”, сподели още той.
 

Мира Иванова

