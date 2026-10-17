Наш зимен топ курорт е в капан. Чака се решението

Огромно свлачище, което отнесе част от основния път между Смолян и курорта Пампорово, изправя планинския туризъм пред сериозно предизвикателство в навечерието на зимния сезон. Докато текат процедурите по възстановяването на трасето, преминаването през района ще бъде силно ограничено.

До седмица се очаква да стане ясно кога ще започне реалното възстановяване на отнесения пътен участък. Строителните фирми имат възможност да подават оферти, като проектът предвижда изграждането на 108-метров мост с две пътни платна директно над свлачищната зона. За съоръжението държавата вече е осигурила финансиране от над 9 милиона евро, пише nova.bg.

В същото време съществуващото в момента аварийно трасе над свлачището крие сериозен риск да стане напълно непроходимо след падането на първия сняг.

„Общината няма средства за цялостното му асфалтиране. Предвиждаме да положим асфалт само на един много тежък участък. Изготвили сме и сме предали на държавата проект за обходен път отдолу, под свлачището, за да има още един вариант за придвижване“, съобщи кметът на Смолян Николай Мелемов. В понеделник той свиква спешна среща с местния бизнес и туристическия сектор, за да бъде определен стриктен график за преминаването на работещите през зимата.

Регионалният министър Иван Шишков уточни, че аварийното трасе е общинска собственост. Всички туристи и гости на Пампорово ще трябва да използват два алтернативни обходни маршрута през съседните населени места.