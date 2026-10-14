Министър обяви ключов ход за "Елените"

В курортния комплекс Елените край Свети Влас ще се изгради нова пречиствателна станция, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване пред депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и водите.

"Имам много детайлна справка години назад каква е ситуацията с пречиствателната станция на Елените, включително наложени актове за милиони левове, за които, доколокото знам, няма събираемост. По-важното е, че тази пречиствателна станция на практика не функционира. Ние намерихме решение и се надяваме, че то ще бъде реализирано в скоро време", заяви Карамфилова.



Допълнителни средства за новото съоръжение ще бъдат предоставени на ВиК Бургас по програма "Околна среда", съобщи още Карамфилова.



Решението за изграждане на ново съоръжение за пречистване на отпадъчните води идва след авария на отвеждаща тръба на частна пречиствателна станция и установени завишени норми на Ешерихия коли и ентерококи. Инцидентът принуди РЗИ-Бургас да наложи забрана за къпане на плаж „Св Влас - Изток“ в разгара на летния сезон.