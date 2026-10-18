Легендарен директор разкри най-грозната истина за родното училище

Тя е осми клас. Носи си три устройства вейп в чантата, точно до безплатните учебници. Да!!! В училище!

С този разказ във Фейсбук Диян Стаматов, председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета на България и училищен директор, насочва вниманието към тревожния проблем с употребата на вейпове сред учениците и ролята на родителите в достъпа на децата до подобни устройства.

По думите му момичето е на границата между 13 и 14 години, а обяснението ѝ за трите устройства е повече от показателно:

"Едното подарено от приятелка, второто – подарък от брат й, но третото е … купено от… майка й. Така твърди ТЯ!“

Стаматов описва и отношението на младите към ограниченията, като отбелязва, че се смятат за достатъчно големи.

"Къде ли тя може, защитена от всички, да си ползва новите устройства? Е как къде? В тоалетната на училището!!!“

В публикацията си той обръща внимание и на семейната среда, като прави паралел между поведението на момичето и това на нейните близки.

В края на разказа си Стаматов отправя иронично предупреждение за последствията от подобно отношение към здравето на подрастващите:

"И така до следващото ново… устройство… или поколение! Здраво поколение! Защитено от … училището! Абе… да сме здрави! Някак си…“, завършва Диян Стаматов.