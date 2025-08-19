Хиляди деца се включиха в инициативата „Весела ваканция“ в Kaufland

София, 19 август 2025 г. – Над 3000 деца и техните семейства от цялата страна взеха участие в пътуващото детско шоу „Весела ваканция“ в Kaufland. В рамките на четири седмици инициативата посети 12 български града, превръщайки паркингите на хипермаркетите от веригата в сцена за игри, танци, смях и важни уроци за пълноценното хранене.

Главните герои на това лятно турне бяха актьорите от театър „Пан“, които зарадваха малките участници с танцови състезания, забавни предизвикателства, магически трикове и награди. „Весела ваканция” в Kaufland имаше и своя специална мисия – чрез игри и викторини да покаже на децата защо е важно да се храним балансирано, да избираме сезонни и български продукти и как всеки разумен избор помага не само на здравето, но и на природата. Най-активните сред тях си тръгнаха с тематични кулинарни книжки с вкусни и лесни рецепти за малки готвачи, а общо над двадесет късметлии спечелиха големи награди, изтеглени чрез томбола.

Образователното детско шоу се проведе в контекста на кампанията „Значението на добрата храна“, която Kaufland организира в партньорство с Българската педиатрична асоциация. Нейната цел е да популяризира сред децата и родителите темите, свързани с правилното хранене като превенция за доброто здраве на подрастващите.

За Kaufland България:

Kaufland България е търговската верига на дребно с най-богат асортимент от 24 хил. хранителни и нехранителни стоки. Годишният оборот на компанията е от над 2 млрд. лв. Тя е един от най-големите частни работодатели в страната с екип от над 7900 служители. През 2025 г. компанията разполага с 68 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото „Действията носят промяната“ се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

