Двете големи грешки на Путин! Говори Столтенберг

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че руският президент Владимир Путин е направил две големи грешки, когато е нахлул в Украйна. Това се случи в интервю пред CNN, предаде actualno.com.

Той уточнява, че Путин е подценил Украйна, украинците и лидерството на президента Зеленски, както и съюзниците на Украйна в НАТО.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg tells CNN that Russian President Putin made two big mistakes when he invaded Ukraine: Underestimating Ukraine and underestimating Ukraine's NATO allies https://t.co/agrDeJHl6d pic.twitter.com/p5IQrdi1RE