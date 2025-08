Теодор Троев и неговите изкуства от Пловдив до Ню Йорк

Документалната лента "Вятъра прегръщам" събра преди дни в Созопол почитатели на киното и поезията



Журналист, поет, пътешественик, автор на книги и документални филми за вълнуващи експедиции. Така накратко описва себе си Теодор Троев. Повече от 10 години той е живял в Лондон и Ню Йорк и е обиколил 65 страни на няколко континента. В този период е сътрудничил на авторитетни британски издания като The European, The Times, Financial Times, Geographical Magazine. Теодор Троев е първият български член на Кралското географско дружество в Лондон.

Въпреки, че е кореняк пловдивчанин, завършил елитната Английска гимназия в Града под тепетата, от много години Тео, както предпочита да го наричат, се е установил в столицата. Той сбъдна мечтата си и направи филм за пътешествията си с копия на антични кораби, някои от които са били ръководени от световноизвестния изследовател Тим Северин.

Миналата седмица пълнометражната документална лента „Вятъра прегръщам“ събра на едно място в Созопол любителите на поезията и приключенията. „Филмът носи името на последната ми стихосбирка. Идеята за него дойде спонтанно от режисьора Петя Ангелова. Нейната лента „Вино от глухарчета“ спечели първа награда на американския кинофестивал North Beach American Film Festival през 2017 година", разказва Теодор Троев.





"Вятъра прегръщам" преминава през детството на поета-пътешественик, през двора на Семинарията, където в миналото се е помещавала елитната Английска гимназия, през живота му в Лондон с неговите приключения и герои.

„Специално място в документалната лента е отделено на Клуб „Пътешественик“ в Пловдив“ с ръководител Стойчо Стойчев - журналист-пътешественик, който ме вдъхнови и аз да стана журналист, а под негово ръководство построихме крейсерска яхта в Ахелой. С нея плавахме и в Черно море, и в експедиция до Малта.

Във филма са отразени и последвалите пътешествия с копия на древни кораби - аз съм първият българин-участник в такива проекти", уточнява Теодор Троев.

Синьозелените водорасли на езерото Кламат в щата Орегон, смятани за най-пълноценната храна и най-добрия източник на слънчева енергия и срещата му с д-р Гейбриел Казънс, дават нова насока в живота на пътешественика.

„Д-р Казънс е превърнал имението си в Кламат в място, където хората се лекуват без усещането, че са в болнично заведение. Той е установил, че тези водорасли са и най-добрата храна за мозъка и паметта. Лекари и пациенти тук са облечени в пъстри роби, за да се чувстват като на почивка, а лечението е само с природни методи.

В книгата си “Експедиция Аргонавтика“ Теодор Троев разказва за най-интересните моменти от плаване по пътя на Аргонавтите. В документални филми и статии той представя пътешествието на Одисей, експедиция "Кирения", пробните плавания с "Трирема", Кръстоносния поход, експедиция "Пунт" и пътешествието "Папирела".

„Замисляхме ветроходна експедиция по пътя на древните мореплаватели, когато научихме, че световноизвестният пътешественик и изследовател Тим Северин строи копие на древна галера, с която да проследи пътя на Язон и Аргонавтите за Златното руно. Маршрутът беше от Гърция, през Черно море, до Колхида - днешна Грузия. Успях да убедя един варненски яхтклуб да направим експедиция “Аргонавтика” Целта ни беше Поти в Грузия, тогава една от съветските републики. След два дни пристигна и галерата "Арго" на Северин. Бях му подготвил материали за находки от нашето Черноморие от времето на Аргонавтите. Единият беше точно за златния слитък от Калиакра и връзката на историята за Златното руно с нашето крайбрежие. Много му хареса. На прощалната вечер в Поти ме викна да седна до него и след дълги грузински тостове Тим обяви, че следващата му експедиция ще е по пътя на Одисей. И неочаквано каза, че за пръв път в екипажа му ще има българин. Потупа ме по рамото: “Теодор ще дойде с нас“, спомня си днес мореплавателят.

Още от казармата Тео пише стихове. Един път спечелил награда, която му била връчена във Военния клуб в София от полковник Евстати Бурнаски, също поет и тогавашен шеф на културата в армията. „Ефрейтор Панайотов, много ти е гръцко името", казал на Тео полковникът. И му препоръчал да си измисли псевдоним.

"Изведнъж ми хрумна Троев - може би от Троя, тъй като една от любимите ми книги беше “Древногръцки митове и легенди”.

След две седмици идват родителите ми на свиждане и аз им показвам списание с мои творения. Майка ми ме погледна изненадано и запита: „Ти пък откъде се сети за фамилията на прадядо си, че така се подписваш?“.

Няма случайни неща, убеден у Тео, който никога не е виждал прадядо си Продан Троев, но от майка си научава, че къщата му била до тази на Пейо Яворов в Чирпан.

Теодор Троев има и две стихосбирки. Известната в Чехия певица Симона Сиванио има хитови песни

по текстове на „Вятъра прегръщам“ и „Нощта е моето пространство“. Диана Дафова си харесва „Докосване“, а Маргарита Хранова избира „Накъде е моят път“.



По стихотворението “Неусетно лятото изтича“ Мими Иванова и Теди Ганев пък направиха дует.

Това е песента, която поетът пътешественик избра за финал на морската си премиера на документалния си филм.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com